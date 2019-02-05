В Кыргызстане ложное сообщение о заложенной бомбе карается тюремным сроком. Статья осталась в новой редакции Уголовного кодекса без изменений. Об этом сообщили 24.kg его разработчики.

Если информация о взрывном устройстве не подтвердится, то сообщившего привлекут к уголовной ответственности. Максимальный срок заключения — до пяти лет.

Сегодня, отметим, поступило сообщение, что заминирован международный аэропорт «Манас». На месте работают саперы.

В 2016 году в «Манасе» был аналогичный случай. 1 ноября о заложенной бомбе в аэропорту сообщил бишкекчанин Илья Еремеев, 1986 года рождения. Его приговорили к тюремному сроку.