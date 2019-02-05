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Общество

Бомба в международном аэропорту «Манас». Задержек рейсов нет

В связи с поступившим сообщением о заложенной бомбе в международном аэропорту «Манас» задержек рейсов пока нет. Об этом 24.kg сообщили в «МАМ».

По официальным данным, сведения о взрывном устройстве поступили в образовавшееся в расписании вылета-прибытия самолетов окно, поэтому рейсы не задерживали. Ближайший вылет в 17.05.

Проведена эвакуация пассажиров и персонала. На данный момент в здании аэропорта работают сотрудники правоохранительных органов и саперы.

Трасса, ведущая в аэропорт, перекрыта.  На выезде из Бишкека образовалась пробка.  
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