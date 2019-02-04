ГРС определилась с поставщиком бланков для биометрических загранпаспортов. Об этом сообщил портал госзакупок.

Первое место тендерная комиссия присудила ЗАО Garsu Pasaulis. Компания готова поставлять бланки за 940 миллионов 150 тысяч сомов.

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Ранее 24.kg подсчитало, что бланк у ЗАО Garsu Pasaulis будет стоить 595 сомов. Если эта компания станет поставщиком расходников, то стоимость паспорта составит 972 сома.

Garsu Pasaulis также поставляет акцизные марки на алкоголь и табачные изделия. В 2016 году она вновь стала победителем тендера на $16,8 миллиона. Контракт с ней составлен до 2021-го.

Компания создана в 1994 году. Она начала свою деятельность с воспроизведения и распространения аудиовизуальных записей. В 1996-м запустила безопасную полиграфическую промышленность и начала изготавливать формы документов, защищенных от подделки специальным защитным оборудованием.

В 2003 году все дочерние компании были проданы. Garsu Pasaulis начала выпускать упаковку из бумаги и картона, а в 2007-м перешла к изготовлению паспортов.

В 2015 году бельгийская компания Semlex Europe SA стала владельцем ЗАО Garsu Pasaulis.