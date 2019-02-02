Заработать $2 миллиона за два года. История бизнесмена из Кыргызстана

Кыргызстанец Тимур Кульбаев в 2016 году открыл рекламное агентство в Хельсинки по оказанию маркетинговых услуг для мобильных приложений из Америки, Европы и Азии. Его компания за два года заработала больше $2 миллионов.

Еще в 2011-м Тимур Кульбаев работал официантом в Москве, а уже через несколько лет начал сотрудничать с такими гигантами в сфере технологий, как Google и Supercell — компанией стоимостью $10 миллиардов, которая занимается мобильными играми.

Историей своего успеха бизнесмен поделился на встрече с молодыми кыргызстанцами.

Ненавистная работа

«Когда вы смотрите на успешного человека, вы думаете, ему просто повезло, у него богатые родственники, ему дали хороший старт, он очень талантливый. Я тоже раньше так думал. Но я из простой семьи, университет бросил из-за финансовых трудностей, у меня не было особых талантов, IQ у меня тоже не выдающийся», — делится Тимур Кульбаев.

Фото из личного архива Тимура Кульбаева

В 2010 году он жил в Бишкеке и учился на третьем курсе. Работал фотографом, зарабатывая $300-500. Возможно, вы помните диджея Тимура Кульбаева с «Европы Плюс», а может, видели его тамадой или ведущим на телевидении. В поисках своей ниши он пробовал многое и рекомендует делать это всем, кто не знает, чем заниматься.

В 2011-м я решил, что в столице мне тесно, и уехал в Москву. Там начал самостоятельную жизнь и очень сильно упал по комфорту — снимал квартиру у бабушки и устроился работать официантом. Тимур Кульбаев

«В этом ресторане люди напивались, буянили — я ненавидел работу. Мне не хотелось быть официантом, я хотел работать в офисе, ходить в рубашке. Такие банальные вещи меня очень сильно мотивировали», — рассказывает Тимур.

Позже он устроился на работу в офис и начал изучать продажи — кровь любого бизнеса.

Продажи вообще не мое

Проработав там порядка восьми месяцев, будущий бизнесмен пришел к выводу, что продажи не его сфера. Уволившись, стал искать работу, не связанную с продажами. Однако его снова пригласили на такую же должность в компанию, занимающуюся мобильной рекламой.

Благодаря умению говорить на английском языке он работал с иностранной аудиторией, через некоторое время уже выполняя половину плана продаж, рассчитанного на четырех человек.

«В 2014 году рынок мобильной рекламы только развивался. В какой-то момент я начал приводить такие компании, как Google, они размещали свою рекламу через нас на российском рынке. Еще через некоторое время я начал работать с фирмой Supercell, которая владеет популярной игрой Clash of clans. Тогда мы вывели одну из их мобильных игр на российский рынок, который стал для них третьим по прибыльности», — говорит Тимур Кульбаев.

Отложенное вознаграждение

«Моя мечта начала реализовываться за счет того, что у меня были необходимые навыки, которые я получил в предыдущем опыте. Есть понятие «отложенное вознаграждение», то есть весь твой опыт и падения могут привести к чему-то хорошему», — поделился бизнесмен.

Поняв, что мобильная реклама — это международный рынок, он начал подавать резюме в Германию, Англию и Финляндию. Приглашение пришло из Хельсинки в американскую компанию.

Фото из личного архива Тимура Кульбаева

«Я приехал туда полный надежд, но через четыре дня сократили весь финский офис, включая меня и моего начальника. Кажется, в Кыргызстане люди привыкли рисковать, многие хотят заниматься бизнесом. Я в тот момент подумал, что у меня нет знакомых, я не знаю языка, у меня даже не было мобильного телефона — клевое время, чтобы начать бизнес», — рассказывает Тимур.

На его счету было 6 тысяч евро, которых должно было хватить на полгода. Он снимал комнату вместе с непальскими студентами и спал на матрасе.

Фото из личного архива Тимура Кульбаева

Решив сфокусироваться только на продажах, Тимур пять месяцев не выходил из комнаты и работал через интернет.

Покушал — продавать, поспал — продавать, сходил в туалет — продавать. У меня не было друзей, я не выходил на улицу, не тусил, не ходил даже смотреть город. Тимур Кульбаев

Через пять месяцев у него появился первый крупный клиент — американская компания, которая в итоге принесла около $800 тысяч.

Выгорание и неправильные приоритеты

Организация стала развиваться, появились новые сотрудники, дорогое оборудование, красивый сайт и командировки за границу.

«Есть такая вещь, как выгорание. Тебе перестает доставлять удовольствие то, что ты делаешь, и неважно, сколько денег это приносит. К тому же были еще стрессы, год был тяжелый, потому что мы переквалифицировались на другую нишу — в блокчейн. Я начал задавать себе вопрос: для чего я вкладываю в это столько сил и времени?» — делится Тимур Кульбаев.

Фото из личного архива Тимура Кульбаева

Мобильные игры и блокчейн-технологии перестали быть интересными для него. Сейчас Тимур планирует работать с благотворительными организациями, для которых миссия стоит на первом месте.

Прокачивать бизнес — прокачивать себя

У успеха есть рецепт, ингредиенты следующие:

1. Быть готовым к отложенному вознаграждению.

2. Умение продавать и убеждать. Этот навык должен быть отточен идеально.

3. Нужно постоянно изучать что-то новое. Но важно понимать, что именно изучать.

4. Нужно уметь долго фокусироваться на задачах и не отвлекаться.

5. Ставить правильные приоритеты.

Молодым предпринимателям Тимур дает совет не рассматривать бизнес как отдельную инстанцию.

«Бизнес делают люди, и насколько он будет успешным, зависит от того, как вы прокачаете себя. Все, чем я занимался, для того чтобы к 29 годам вывести компанию на 2 миллиона долларов, — это прокачивал себя», — говорит он.

Фото из личного архива Тимура Кульбаева

В первую очередь Тимур Кульбаев советует бизнесмену понять, кем он является и кем хочет стать. Также важным вопросом является то, что мне доставляет удовольствие настолько, что я могу делать это бесплатно, какими навыками я должен обладать, чтобы жить так, как я хочу.

Как искать клиентов для бизнеса

Тимур утверждает, что для клиента неважно, кто вы, где находитесь, какой университет окончили, сколько вас в команде, красивый ли у вас сайт и правильный логотип. Человек думает, что ему нужно получить вначале какой-то сертификат, а потом люди к нему пойдут. Но важно только одно, сможете ли вы решить проблему клиента.

Нужно понять, чего хочет клиент и что мешает ему это получить. Предложите ему решение для этой задачи, тогда он скажет: забери мои деньги, только реши мою проблему. Тимур Кульбаев

Создать бизнес не сложно, самое главное — не развалить то, что создаете. Секрет успеха прост: любить то, чем занимаешься.

«Посмотрите на Илона Маска: в своей работе он безбашенный. У него есть миллиарды, так как он понял, что ему важно. Вещи, которые я говорю, такие банальные, все это мы прекрасно знаем. Но многие хотят услышать, что есть лекарство, которое ты выпьешь и сразу поумнеешь. Просто делайте то, что готовы делать бесплатно, и держите фокус на то, что ведет к цели», — заключил бизнесмен.