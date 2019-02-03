Наши в Швейцарии. О социальной справедливости, семье и природе

У Жаныл Осмонбетовой не было планов уехать из страны. Максимум хотела отучиться в магистратуре за границей. Но судьба решила по-своему. Последние девять лет Жаныл проживает в Европе.

Как воспитывать двоих детей, продолжать карьеру и развивать свой бизнес в одной из самых богатых стран мира, Жаныл Осмонбетова рассказала 24.kg.

— Жаныл, наверное, было трудно эмигрировать в Швейцарию?

— В 2005 году я приехала в гости. В студенческие годы познакомилась с журналистами из Европы — французами. Была их гидом и переводчицей. Потом они меня пригласили в Швейцарию. Страна очень понравилась: богатая, цивилизованная, красивая и чистая.

Несмотря на интересные, насыщенные дни в Европе, я хотела вернуться в Кыргызстан.

Вернулась и продолжила свою работу в международном отделе КГНУ. В КР все было хорошо, рядом были моя большая семья, родители, друзья, работа.

В 2007-м по приглашению знакомых снова посетила Швейцарию. Тогда у меня сложились дружеские отношения с одним швейцарцем, с которым я познакомилась еще в прошлой поездке. Он мой ровесник. Затем он приехал в Бишкек, у нас начались романтические отношения. Поженились в 2010 году. Уехали во Францию, так как он в то время работал в Париже.

Фото из личного архива Жаныл Осмонбетовой

— А как он уговорил ваших родителей?

— Для всех родителей самое главное — счастье дочери. Я с самого начала все рассказывала им. Жан Марк очень понравился маме. Несмотря на языковой барьер, у них сложилась дружеская связь. Муж очень уважительно относится к моим родителям, они тоже всегда с любовью встречают его.

— Значит, в Европе у вас не было проблем с жильем, поиском работы. А как прошел адаптационный период?

— Если честно, когда уезжала жить в Европу, не думала, как будет трудно. Пришлось все начать с нуля.

Первые три года мы жили во Франции. Я не знала язык, еще надо было оформить документы, получить разрешение на проживание.

У Франции очень суровые миграционные законы, жесткая бюрократия, государственные услуги стоят очень дорого.

К рождению нашего первенца — дочки Кристины — мы переехали в Швейцарию. Тогда я поняла, насколько она цивилизованная и хорошо организованная страна. При получении вида на жительство я платила, насколько помню, только за фотографию. Здесь не обязательно ходить в государственные органы. Я только один раз, когда приехала, лично сдала документы. Далее уже каждый год по почте получаю продленную карточку — вид на жительство. Паспорт детей тоже прислали по почте. Заявку на госуслуги можно подать в интернете.

Фото из личного архива Жаныл Осмонбетовой

А на счет работы могу сказать, что я никогда не сидела дома. В Париже устроилась в магазин одежды Lafayette. Мой декретный отпуск продлился недолго: через восемь месяцев вышла на работу.

— Сейчас вы работаете в знаменитой компании косметики и парфюмерии. Какие требования при отборе сотрудников у Estee Lauder?

— Необходимо пройти большой конкурс. Нужно хорошо владеть французским языком, иметь коммерческие навыки, коммуникабельность и презентабельный внешний вид.

После декретного отпуска я смогла устроиться сюда благодаря активному образу жизни. Постоянно занимаюсь спортом. В нашем городе есть фитнес-группа для мам грудничков. Мы собираемся и на свежем воздухе с детьми делаем физические упражнения.

Со мной работают в основном француженки и одна украинка.

Для меня эта работа — возможность развиваться. Estee Lauder — мировая компания.

Есть перспектива карьерного роста. Фирма постоянно проводит обучающие тренинги для сотрудников.

Но я больше времени уделяю собственному бизнесу и детям. Мы с мужем открыли IT-компанию. Сейчас занимаемся созданием дизайнов и сайтов. Однако планируем расширить направления.

Фото из личного архива Жаныл Осмонбетовой. В офисе компании Estee Lauder

— Не трудно с двумя маленькими детьми на двух работах?

— В Швейцарии очень либеральный Трудовой кодекс. Я, как мать, могу устроиться на работу на полставки. Рабочее время считается по часам. Если я на неделе проработаю больше часов, то на следующей могу вообще отдыхать.

С детьми мне помогает свекровь. Она очень добрая, милая женщина. Муж с утра до вечера на работе, поэтому я могу рассчитывать только на нее.

В Швейцарии услуги очень дорогие, мало кто может себе позволить няню. Детские сады тоже не дешевые.

Если семья зарабатывает больше, они не могут платить за государственные учреждения наравне с малоимущими, с них и потребуют больше.

У государственных садиков много требований. Например, мама должна учиться или работать по определенной профессии, заниматься наукой. Даже в этом случае оплата зависит от дохода семьи. Государство поддерживает уязвимые слои населения.

— Мы живем на западе Швейцарии в городе Веве, знаменитом детским питанием Nestle. От Лозанны до Веве каждые семь минут ходит поезд. Но мы стараемся успеть к первому. Швейцарцы настолько точные, детальные. Мои дети засыпают и просыпаются в одно и то же время в точности до минуты. Я всегда была пунктуальной, сейчас еще и планирую все заранее.

Кстати, швейцарцы, как и кыргызы, любят хвалить свой регион. Тут регионы делят на кантоны. Вот они все время спорят, у кого в кантоне красивые горы.

— А каково быть невесткой в швейцарской семье?

— Родители мужа очень хорошие. У нас уважительные отношения. Они живут недалеко от нас, мы часто ходим друг к другу в гости. Со свекровью вместе ходим на семейные мероприятия, по дому тоже все делаем вместе. Я ей помогаю, а не услуживаю. Ведь у нас некоторые на келинок смотрят как на служанок. Здесь не так. Она постоянно мне дарит подарки. Однако при этом не нарушаем личное пространство, держим дистанцию.

Есть очень грустные истории с гражданами Центральной Азии, у меня все сложилось хорошо. Я не жалею о своем выборе.

Фото из личного архива Жаныл Осмонбетовой. В Голландии

Родня мужа знает о Кыргызстане. Я им иногда устраиваю вечер кыргызской кухни. Они очень любят лагман и манты. Жан Марк тоже постоянно своим знакомым рассказывает о КР и советует посещать страну любителям гор и красивой природы.

— А каково мнение мужа о Кыргызстане? Он согласен с тем, что наши государства похожи?

— Он еще в самом начале сказал, что природа Кыргызстана лучше, чем в Швейцарии. Мы с ним посетили Иссык-Куль, Сон-Куль. Но он хочет побывать и на юге республики.

Наша природа лучше тем, что она дикая, девственная. В Швейцарии даже в лесу все отмечено, указано, организовано.

Однажды на приеме у педиатра дочки я увидела картину, на которой был запечатлен юг КР. Оказалось, сын врача путешествовал по Центральной Азии.

Есть и те, кто посетил Кыргызстан и возвращается снова, и те, кто ничего не знает о нас.

— Чего не хватает в Швейцарии?

— Конечно, родных. Но у нас есть дом в Бишкеке, мы стараемся часто ездить в Кыргызстан. В Бишкеке муж устает ходить в гости и от жирной еды.

Мне еще не хватает праздников. Здесь почти нет таких особых гуляний, мы сами себе их организовываем.

Тут нет большой кыргызской диаспоры. Нас мало.