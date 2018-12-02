Неделя-24. Наступление на Алмазбека Атамбаева и откровения экс-пиарщика СДПК

В Кыргызстане разгорается скандал вокруг предвыборной кассы СДПК. Вслед за откровениями экс-президента Алмазбека Атамбаева последовало признание Алексея Василивецкого, бывшего пиарщика социал-демократов, о получении $170 тысяч за работу в штабе Сооронбая Жээнбекова. Правда, страну он покинул из-за опасений за свою жизнь. Ранее из республики исчезли главный бухгалтер предвыборного штаба и ее сын.

Фото 24.kg. Делегаты курултая на пресс-конференции

В то же время продолжается наступление и на бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Так, делегаты прошедшего в Бишкеке курултая оппозиции обвинили его в предательстве идеалов апрельской революции, узурпации власти и намерены добиться от Генпрокуратуры возбуждения уголовных дел в отношении экс-главы государства.

А в Жогорку Кенеше активно продвигают инициативу об отмене неприкосновенности экс-президентов. Поправки в первом чтении уже поступили на рассмотрение депутатов. По ним из Закона «О статусе экс-президента» предлагают убрать статью 12, в которой прописано, что экс-президента страны не могут привлечь к административной и уголовной ответственности за действия или бездействие на посту главы государства.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Вокруг черной кассы СДПК

Фото из личного архива. Алексей Василивецкий

Появившиеся в социальных сетях данные о тратах в предвыборном штабе СДПК получили широкий резонанс. Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев реальность документа подтвердил, как и огромные цифры, указанные в нем. После этого Кыргызстан стали покидать люди, связанные с предвыборными делами. Среди них пиарщик социал-демократов. Об этом и не только Алексей Василивецкий рассказал в интервью 24.kg.

Кто наживается на эвакуации авто?

При эвакуации автомобилей вновь раскрыли коррупционную схему, к которой причастны должностные лица Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, Госагентства антимонопольного регулирования и ОсОО «Портал групп». Подробнее в материале «Серые схемы ГУОБДД. Кто стоит за эвакуацией машин».

Врачам не нравятся преобразования от Минздрава

Фото 24.kg. Митинг врачей у здания Министерства здравоохранения

Оптимизация поликлиник Бишкека вызвала недовольство врачей столичных центров семейной медицины. Они неоднократно митинговали и у Минздрава, и у Жогорку Кенеша. Много вопросов к реформе и у депутатов парламента. В чем основные проблемы? Об этом в материале журналиста Марии Орловой «Реформа поликлиник Бишкека. Как из гинеколога делают педиатра».

Тепло ушло и не вернулось

Вы когда-нибудь просыпались от того, что замерз нос, а зубы стучат от холода? Нет? Значит, вы не мой сосед, поздравляю! Горячая вода и отопление в моей квартире пропали так же бесследно, как миллионы бюджетных средств после реконструкции ТЭЦ. Подробнее в материале «Когда хочется тепла. Инженер пощупал мои батареи, но больше ничем не помог».

Битва за бланки для новых паспортов

Государственная регистрационная служба Кыргызстана наладит выдачу биометрических заграничных паспортов до конца 2019 года. В ГРС представили образцы новых документов и приобрели оборудование. Дело за малым — купить бланки. В тендере на их поставку участвовали пять компаний. 24.kg выяснило, кто есть кто из участников тендера, — «Биометрические загранпаспорта. Что известно о компаниях — поставщиках бланков».

Поляка ошеломило число гостей на кыргызских свадьбах

Фото из личного архива Жана Скотта. Молодой человек посетил почти все регионы Кыргызстана

Поляк Жан Скотт впервые приехал в Кыргызстан в 2016 году. Ему настолько понравился кыргызский колорит, что он в ближайшее время, похоже, уезжать отсюда не намерен. Об этом и не только Жан Скотт рассказал в интервью 24.kg.

Туризм, который никак не разовьется

Ежегодно правительство принимает меры для развития туризма. Но пока они весомых результатов не дают. Работа ведется скорее точечно, а вот комплексного подхода не хватает. Какие барьеры сегодня мешают развитию туризма и кто он, идеальный путешественник для Кыргызстана, — в материале 24.kg «Отсутствие «Открытого неба». Что еще мешает Кыргызстану развивать туризм».

Если муза помогает завязывать гвозди в узел

Фото 24.kg. Чемпион мира по гиревому спорту Александр Сапожников

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Как не попасть в трудовое рабство

Работа в крупной международной компании — мечта многих. Но что делать, если у вас нет опыта работы или нужной специальности? Неужели доступ к вакансии мечты закрыт? На самом деле это не так. Устроиться на хорошее место все равно можно. Как? Об этом в интервью 24.kg рассказала HR-эксперт, аналитик компании «Дмитрий Чуприна & Партнеры» Елена Машукова.

Красивый Кыргызстан. Фотовзгляд читателей

Фото Вячеслава Ногая. Четыре сезона. Площадь Победы в Бишкеке

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