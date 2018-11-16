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Общество

Еще одно обвинение. Судье Эльвире Джаркеевой инкриминируют коррупцию

Генеральный прокурор Откурбек Джамшитов возбудил уголовное дело в отношении бывшей судьи Свердловского районного суда Бишкека Эльвиры Джаркеевой. Об этом сообщает ГП КР.

По данным ведомства, она обвиняется в коррупции, получении взятки, посредничестве и даче взятки. 

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По версии следствия, Эльвира Джаркеева, будучи судьей, вступила в сговор с преступной группой. Чтобы получить в свое пользование имущество одного из ОсОО, она вынесла ряд незаконных судебных решений.

В 2016 году судья, нарушив нормы УПК КР, заочно рассмотрела иск о признании недействительной сделки о передаче 100 процентов ОсОО и отмене решения о перерегистрации в Министерстве юстиции, несмотря на то что это заявление должен был рассматривать Межрайонный суд.

В итоге был заключен фиктивный договор о займе 20 миллионов 500 тысяч сомов сроком на пять дней.  

На основании указанного договора бравший кредит обратился в Свердловский районный суд с заявлением о передаче ему в собственность 100 процентов доли со всем имуществом. В 2016 году Эльмира Джаркеева полностью удовлетворила исковые требования. 

Отметим, бывший председатель Свердловского суда Эльвира Джаркеева уже является фигурантом уголовного дела, возбужденного в конце октября Генпрокуратурой по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Вынесение заведомо неправосудного приговора» УК КР.
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