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Общество
Сюжет: ЧП в армии (135)

Солдату с ампутированными руками предлагают отказаться от претензий к командирам

Представители командования части 30259 сухопутных войск Майлуу-Суу, где ударило током солдата Руслана Сапарбаева (ему ампутировали обе руки. — Прим. 24.kg), просят пострадавшего написать встречное заявление. Об этом 24.kg сообщила глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

По ее словам, 14 ноября должно было состояться первое судебное заседание в Майлуу-Суу. Однако из-за неявки потерпевших процесс перенесли на 23 ноября. «Но требовать от пострадавших приехать в Майлуу-Суу, чтобы участвовать в суде, это нарушение их прав. Руслан Сапарбаев в больнице, его мать Венера Сейталиева ухаживает за ним, как они могут куда-то выехать? Мы просим, чтобы дело передали в судебную инстанцию в Бишкеке», — рассказала Азиза Абдирасулова.

Родственники командиров части приходили к матери военнослужащего и требовали, чтобы они написали встречное заявление, что претензий к подсудимым не имеют.

Азиза Абдирасулова

Она добавила, что командование части пыталось выйти и на юристов «Кылым шамы», чтобы они уговорили своего подзащитного пойти на мировую.

В августе солдата войсковой части 30295 в Майлуу-Суу Руслана Сапарбаева ударило током на подстанции, после ему ампутировали обе руки. По версии Генштаба ВС КР, это несчастный случай. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.
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