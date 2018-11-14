В Кыргызстане с начала года в ДТП погибли 66 детей и более 300 ранены

В Кыргызстане за 10 месяцев 2018 года произошло 1 тысяча 130 ДТП с участием детей. Об этом на брифинге сообщила директор проекта «Дорожная безопасность» Чынара Касмамбетова.

Читайте по теме В Бишкеке назвали пять опасных перекрестков, где чаще всего происходят ДТП

По ее словам, 66 детей, попавших в автокатастрофы, погибли. Травмы получили 1 тысяча 307 человек.

В свою очередь инспектор пресс-службы ГУОБДД Тилек Оторов заявил, что количество ДТП с участием детей снижается.

«Всего с начала года по республике произошло 4 тысячи 871 ДТП. Эта цифра ниже прошлогоднего показателя на 5,1 процента. В общей сложности в ДТП погибли 525 человек, что на 2,7 процента меньше. Пострадали в ДТП 7 тысяч 379 человек. Этот показатель ниже прошлогоднего на 4,8 процента. Количество пострадавших в автоавариях детей снизилось на 4,8 процента, погибших — на 23,3 процента», — сказал Тилек Оторов.

Он добавил, что ежегодно ведомство проводит профилактику детского травматизма на дорогах.