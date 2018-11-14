В Бишкеке назвали пять опасных перекрестков, где чаще всего происходят ДТП

В Бишкеке есть пять перекрестков, где чаще всего происходят ДТП с участием детей. Об этом на брифинге сообщила директор проекта «Дорожная безопасность» Чынара Касмамбетова.
По ее словам, опасные участки расположены около школ и детских учреждений.
Еще одним аварийным участком стала улица Мамбетова в микрорайоне «Восток-5». Здесь замечен большой поток пешеходов, в числе которых дети.
Еще три опасных участка — это пересечение улиц Московской и Бейшеналиевой, Ахунбаева и Малдыбаева, а также Ахунбаева и Шота Руставели.