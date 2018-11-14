На Иссык-Куле в фотоловушки попали снежный барс и другие редкие животные

Снежный барс, манул, горные бараны и козероги попали в фотоловушки, установленные в долинах Сары-Джаз, Кайинды и Энилчек. Об этом сообщили в Союзе охраны природы Германии (NABU) в Кыргызстане.

Фотоловушки установили в апреле, а сняли в октябре 2018 года. На кадрах — редкие и исчезающие виды животных, в том числе снежный барс, манул, горные бараны, козероги.

«Летом с помощью фотоловушек насчитали 5 особей снежного барса, в этом месяце — 10. По наблюдениям наших специалистов численность барсов имеет небольшой рост», — отметили в NABU.

В Союзе охраны природы добавили, что государственный природный парк «Хан-Тенири» уникален видовым разнообразием, природными ландшафтами, богатым биоразнообразием, которые во многих случаях не подвержены активному антропогенному воздействию.