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Люди и судьбы

Хранительница древнего ремесла

Издавна во многих сказках, чтобы проверить мастерство будущих невест, наказывали им «вышить за ночь полотно дивное, какого еще не видели глаза человеческие». Садилась такая рукодельница за работу, и распускались под ее иголочкой прекрасные цветы, порхали райские птицы и представали живописные пейзажи. Шло время, и искусство вышивки стало незаслуженно забываться. Может, в суматохе бытовых проблем трудно найти пару часов для творчества, а может, для создания подобного шедевра необходимо взрастить в душе талант художника.

Древнее мастерство

Ольга Овивьян родилась возле Таласа, в маленьком селе, окруженном грядой высоких гор. В те далекие времена телевизоров еще не было. И долгие зимние вечера женщины обычно коротали за прялкой, вязанием или вышивкой. Маленькая Оля с интересом наблюдала, как на белой ткани под мамиными руками неожиданно появлялись причудливые узоры.

- Я внимательно наблюдала, как стежок за стежком белая ткань раскрашивается разноцветными картинами. Вышивали в основном крестиком: простая, но весьма красивая техника, корнями уходящая в древность, – рассказывает Ольга Аветисовна. – В давние времена славяне считали, что такое украшение имеет магическую силу - оберегает своего хозяина от злых духов и бед.

Вообще, сама традиция вышивания насчитывает не одно тысячелетие. Особенно популярна она была на Руси в дохристианские времена. По приданию многие жрецы, колдуны и ведьмы могли навести свои чары именно с помощью таинственных узоров, вышитых на ткани. Этим искусством владеют мастерицы у многих народов. Например, на Западе некоторые венценосные особы как отличительный знак своего высокого происхождения носили одежду, расшитую золотыми нитями. Чем богаче и живописнее на ней узор, тем выше и значительнее было положение такого человека в обществе.

Долгая дорога к призванию

- Мама заметила мой интерес и начала потихоньку обучать меня навыкам вышивания. Это сейчас без труда можно купить уже готовый материал со схемой или специальным рисунком. Но в те времена она специально рисовала карандашом или кусочком мела на ткани рисунок, разбивала на квадратики и давала мне. Сначала, конечно, работы были по-детски простыми и неуклюжими. Но с каждым разом мастерство вышивания становилось лучше и профессиональнее, – улыбается седовласая женщина, показывая свои произведения искусства.

После школы Ольга Овивьян поступила в Таласское медицинское училище. А закончив его, пошла работать фельдшером в сельскую больницу. Напряженная и ответственная профессия, а затем семья и воспитание детей не оставили времени на любимое занятие, вспомнить про которое она смогла уже будучи на пенсии.

Жить только начинаю – на пенсию выхожу

- После выхода на заслуженный отдых я, как и многие пенсионеры, каждый день подолгу смотрела телевизор и лежала на диване. Но такая жизнь постепенно начала угнетать. Человеку, привыкшему постоянно трудиться, невозможно бездельничать. И однажды, перебирая вещи, я наткнулась на нитки мулине. Меня вдруг вновь потянуло к пяльцам и рукоделию. Времени было достаточно, и постепенно я так увлеклась этой работой, что больше не смогла оторваться, - перебирая в руках разноцветные нити, делится со мной воспоминаниями Ольга Аветисовна. - По старой памяти сначала рисовала узоры на ткани, делила их на квадраты, а затем уже вышивала.

Но готовые работы женщине почему-то не нравились. Уж как-то «натянуто» и неестественно выглядели они. Поэтому она решила совершенствовать свое мастерство вышивальщицы.

- Дочь, видя мое увлечение, принесла несколько журналов по вышивке, и я постепенно стала оттачивать технику узора, попутно изучая и историю. Затем по моей просьбе она достала мне распечатки вышивок современных работ, а также принесла и очень старые схемы. В старину девочек к рукоделию приучали чуть ли не с пеленок. Едва научившись ходить, они уже начинали держать в руке иголку и пяльцы. И становясь взрослыми, могли создавать на ткани настоящие шедевры. К этому сейчас стараюсь стремиться и я! - сказала Ольга Овивьян.

Нитка за иголочкой беги, милого в пути мне сбереги

Для наших предков вышивка носила не только эстетический, но и защитный характер. Ни один мужчина не рисковал отправиться на сражение без защитной рубахи с вышитым на ней орнаментом. А сделанная заботливыми руками его возлюбленной, она превращалась в настоящий талисман, способный защитить от любой, даже самой страшной опасности.

- Существует несколько разновидностей вышивки: крестиком, гладью и твид. Последний способ весьма интересен. При вышивании используется одновременно несколько цветных нитей, вдетых в иглу. Такая вышивка выглядит очень эффектно и необычно. Но вершиной профессионализма остается метод шведского короля Густава V - вышивка крестиком без единого узелка на изнаночной стороне изделия. Я тоже учусь такому искусству. Однако до знаменитого короля мне пока еще далеко, - смеется рукодельница. – Видите, у меня еще заметны маленькие узелочки?

Но, как я ни всматривалась в ее работу, увидеть дефектов не смогла, выглядит она просто идеально.

- Когда я только стала вновь осваивать азы вышивки, то тоже старалась наносить узор на канву и высчитывать клеточки, как это делали мои мама и бабушка. Но сейчас уже перестала рисовать. Просто смотрю на понравившуюся картинку или предмет и вывожу на ткани узор, – показывает на одну из своих еще незаконченных работ Ольга Аветисовна.

Но с особым трепетом она относится к вышитым пионам, над которыми трудилась целых полгода! Цветы подарила ей дочь, и они настолько вдохновили художницу, что она тут же схватила иголку и начала творить. Именно они и стали тем зернышком, из которого вырос и расцвел настоящий художественный талант.

- Знала бы, то поступала бы в художественное училище, а не на фельдшера! – шутит Ольга Овивьян.

Кто знает, возможно, тогда мир обрел бы еще одного непревзойденного художника, равного по своему таланту самому Левитану или Ван Гогу… Но и сейчас ее работы, созданные теплыми руками и с любовью подаренные близким и знакомым, несут в себе частичку удивительного древнего ремесла, незаслуженно забытого современными поколениями. Ремесла, в таинственную силу которого верили наши предки. И чью магию мы так и не смогли до конца понять и постичь.
Ссылка: https://24.kg/ljudi_i_sudby/1436/
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