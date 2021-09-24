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Общество

Ученые обнаружили в Северной Америке следы древних людей

Археологи обнаружили в Нью-Мексико (США) следы пребывания человека во время последнего ледникового периода. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, результаты раскопок в Национальном парке «Уайт Сэндс» не только демонстрируют свидетельства древности колонизации Нового Света, но также доказывают, что люди присутствовали на юге Северной Америки до того, как ледники перекрыли миграцию людей из Азии.

Текущие оценки времени появления первых обитателей Америки колеблются от 13 тысяч до 20 тысяч лет назад. Кроме того, ученые считают, что ограничение на сроки миграции накладывало время максимума последнего ледникового периода 26,5-19 тысяч лет назад, во время которого пройти через западную Канаду и Аляску было невозможно.

Сообщается об обнаружении отпечатков ног человека на поверхности, которая датируется периодом 21-23 тысячи лет назад. Это говорит о том, что люди попали на континент до его наступления. Точность датировки гарантирована использованием комбинации методов: анализа слоев отложений и радиоуглеродного анализа остатков семян растений в каждом слое.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208209/
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