Бишкекке — 148 жыл! Ала-Тоо аянтында концерт тартууланат. Программа

Бишкек мэриясы бардык тургундарды жана конокторду жылдын эң маанилүү окуяларынын бири — борбор калаанын 148 жылдыгын белгилөөгө чакырат.

29-апрелде Ала-Тоо аянтында кызыктуу майрамдык программа тартууланат:

18:00дө — Бишкек мэриясынын Маданият башкармалыгынын чыгармачыл жамааттарынын концерти башталат. Бул кече көрүүчүлөргө жандуу музыка, жаркын эмоцияларды тартуулап, шаардык биримдик сезимин тартуулайт.

19:00дө — Ала-Тоо аянты ачык асман алдындагы жагымдуу бий аянтчасына айланат. Бул убакта профессионалдык жана ышкыбоздук хореографиялык жамааттардын башын бириктирген «Вальс кечеси» фестиваль-конкурсу старт алат.

Кеченин өзгөчө жасалгасы катары каалоочулардын бардыгы катышкан массалык вальс бийи болот. Бул майрамдык маанайды жана биримдикти жараткан кайталангыс учур болмокчу.

Майрамдык программа борбор калаанын чыгармачыл жамааттарынын концерттик номерлери менен уланып, кече жылуу маанай жана унутулгус таасирлерди калтырган масштабдуу концерт менен жыйынтыкталат.
