Ленинград блокадасын жарып өтүүнүн 83 жылдыгын Бишкекте белгилешет

Ленинград блокадасын жарып өтүүнүн 83 жылдыгына арналган иш-чаралар Бишкекте өтөт. Бул тууралуу Орус үйү билдирди.
Маалыматка ылайык, бүгүн Жеңиш паркындагы «Ленинграддыктардын эрдигине — кыргызстандыктардын асылдыгына» эстелигине митинг жана гүл чамбар коюу аземи пландаштырылууда. Иш-чаранын жүрүшүндө мурда дайынсыз жоголгон деп эсептелген 12 кыргызстандык жоокердин үй-бүлө мүчөлөрүнө туугандарынын тагдыры жөнүндө маалымат камтылган документтер тапшырылат.
Эртең, 17-январда, Ыйык Кайра жаралуу соборунда курчоо учурунда курман болгон коргоочулар жана Ленинграддын тургундары, ошондой эле тынчтык мезгилинде каза болгон Ленинграддан аман калгандардын кыргыз коомунун мүчөлөрү үчүн эскерүү аземи өтөт.
18-январда Түндүк көрүстөнүндөгү Ленинграддан аман калгандардын кыргыз коомунун көп жылдык жетекчиси Анна Кутанованын эстелигине гүл чамбар коюу аземи өтөт.