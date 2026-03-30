Бүгүндөн тарта Бишкектин Осмонкул көчөсүнүн бир бөлүгү жабылат

Бишкек шаарында Осмонкул көчөсүнүн Жумабек көчөсүнөн Фрунзе көчөсүнө чейинки бөлүгү бүгүн, 30-марттан баштап жол кыймылы үчүн жабылат. Бул тууралуу мэриядан билдирди.

Маалыматка ылайык, Осмонкул көчөсүндөгү жолду реконструкциялоого байланыштуу «Бишкекжылуулуктармагы» муниципалдык ишканасы түтүктөрдү алмаштырууну пландаштырууда.

Бул бөлүккө жалпы узундугу 260 метр болгон 2Ду300 мм диаметрдеги жылуулук магистралын алмаштыруу кирет.

Жылытуу магистралынын бул бөлүгү 1984-жылдан бери иштеп келет жана учурда техникалык жактан начар абалда, керектөөчүлөрдү ишенимдүү жылуулук менен камсыз кылуу үчүн оңдоону талап кылат.

Инженердик коммуникацияларды алмаштыруу иштери аяктагандан кийин, асфальт-бетон төшөлмөсү жол кызматтары тарабынан калыбына келтирилет.

«Бишкекжылуулуктармагы» муниципалдык ишканасы шаардын инфраструктурасынын сапатын жана ишенимдүүлүгүн жогорулатууга багытталган иштерден улам келип чыккан убактылуу ыңгайсыздыктар үчүн борбор калаанын тургундарынан жана конокторунан түшүнүү менен мамиле кылууну суранат.
Бүгүн Бишкектин Тоголок Молдо көчөсүнүн бир бөлүгү убактылуу жабылды
Бүгүндөн тарта Бишкектин Лев Толстой жана Асаналиев көчөлөрүнүн кесилиши жабылат
Бүгүн оңдолуп бүткөн Л. Толстой көчөсүнүн бир бөлүгү ачылды
Бүгүн Жаш Гвардия бульварынын бир бөлүгү жабылат
Эртеңден тарта Бишкекте 3 көчө оңдоо иштери үчүн жабылат
Балыкчы-Кочкор унаа жолу 5-марттан 5-майга чейин убактылуу жабылат
Кыргызстанда Tik Tok жабылат
«Жалал-Абад» жана «Баткен» аэропорттору убактылуу жабылат
Чүй проспектиси убактылуу жабылат
Бишкектин Ленин районунда 70 видеокамера орнотулат
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстан калкынын туруктуу саны 7,4 миллиондон ашты Кыргызстан калкынын туруктуу саны 7,4 миллиондон ашты
Жакынкы Чыгыш: БУУнун баш катчысы дипломатиялык сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырды Жакынкы Чыгыш: БУУнун баш катчысы дипломатиялык сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырды
&laquo;Манас&raquo; эл&nbsp;аралык аэропортуна кирүүчү жаңы жол салынат «Манас» эл аралык аэропортуна кирүүчү жаңы жол салынат
Шаирбек Ташиев кайрадан суракка чакырылды Шаирбек Ташиев кайрадан суракка чакырылды
