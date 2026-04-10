Украинадагы кырдаал. Путин Пасха майрамына карата элдешүү жарыялады

Орусиянын президенти Владимир Путин Пасха майрамына карата Украина менен убактылуу элдешүү жарыялады. Ал 11-апрелде саат 16:00дө башталып, 12-апрелдин аягына чейин созулат. Кремлдин басма сөз кызматынын маалыматы боюнча, Орусия украин тараптан да ушундай кылат деп күтөт.

Коргоо министри Андрей Белоусовго жана Орусиянын Куралдуу күчтөрүнүн Башкы штабынын башчысы Валерий Герасимовго бардык багыттар боюнча согуштук аракеттерди токтотуу тапшырылды.

«Аскерлер душмандын ар кандай провокацияларына, ошондой эле ар кандай агрессивдүү аракеттерге жол бербөөгө даяр болушу керек», — деп айтылат билдирүүдө.

Бул Украинадагы орусиялык аскердик операция учурундагы бери дегенде төртүнчү ок атышууну токтотуусу болуп саналат. Биринчиси 2023-жылы Рождество майрамына карата жарыяланган. 2025-жылы эки жолу ок атышууну токтотуу жарыяланган. Анда Пасха майрамында жана Улуу Ата Мекендик согуштагы Жеңиштин 80 жылдыгын белгилөө үчүн токтотулган.
Медеткан Шеримкулов Чүйдүн мыктыларын элдештирди
Мектеп окуучуларын сүзүп кеткен айдоочу сегиз жылга эркинен ажыратылды
VI&nbsp;Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Байсалов Эрдоган менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Байсалов Эрдоган менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү
Бишкек-Ош жана Бишкек&nbsp;&mdash; Нарын унаа жолдорунда 550дөн ашык мас айдоочу кармалды Бишкек-Ош жана Бишкек — Нарын унаа жолдорунда 550дөн ашык мас айдоочу кармалды
Бүгүн Бишкекте күрөш боюнча Азия чемпионаты башталат Бүгүн Бишкекте күрөш боюнча Азия чемпионаты башталат
ЖРТга дээрлик 57&nbsp;миңдей абитуриент катталды. ЖРТга дээрлик 57 миңдей абитуриент катталды.
10-апрель, жума
08:55
Президент Садыр Жапаров иш сапары менен Ош облусуна барат Президент Садыр Жапаров иш сапары менен Ош облусуна бар...
08:45
08:30
Бүгүн Бишкекте Китеп күнүнө арналган Окуу декадасы башталат
08:00
Дүйнө чемпионаты −2026: ФИФА калыстарын дайындады
9-апрель, бейшемби
20:23
Азия чемпионаты: Мээрим Жуманазарова Азиянын эки жолку чемпиону болду
19:04
Азия чемпионаты: Нурзат Нуртаева коло медаль үчүн күрөшөт
18:33
Темирбек Эркинов Саламаттык сактоо министринин орун басары кызматынан бошотулду
18:11
Эдил Байсалов кызматынан бошотулуп, АКШдагы элчи болуп дайындалды
17:57
Аламүдүн районунда кадрдык алмашуу: жаңы аким дайындалды