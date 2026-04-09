Бишкек бийлиги шаар тургундарды жана коноктору вальс кечесине чакырат

Бишкек шаарынын күнүнө карата 29-апрелде Ала-Тоо аянтында вальс кечеси өтөт. Бул тууралуу шаардын администрациясы билдирди.
Маалыматка ылайык, бий өнөрүн көрсөтүүнү каалагандардын бардыгы үчүн сынак уюштурулат.
Сынакка катышуу үчүн алдын ала каттоодон өтүү зарыл. Каттоодо байланыш маалыматтарын, жашын, аты-жөнүн көрсөтүү талап кылынат. Милдеттүү шарттар: жуп болуп катышуу, белгиленген дресс-кодду сактоо жана алдын ала даярдыкка ээ болуу.
Сынактын программасында төмөнкү номинациялар каралган:
- «Эң мыкты бий жамааты»,
- «Эң мыкты бийчи»,
- «Эң мыкты дуэт»
- «Вальс кечеси» фестивалына активдүү катышкандыгы үчүн".
Сынактын алдында репетиция өткөрүлөт. Анын датасы жана убактысы катышуучуларга кошумча билдирилет.
Катталуу жана кошумча маалымат алуу үчүн төмөнкү телефон номерине кайрылсаңыздар болот: 0312 510 178.