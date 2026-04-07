Соңку эки жылда 5 млрд сомдук 115 социалдык объект мамлекетке кайтарылды

Акыркы эки жылда мамлекетке 5 миллиард сомдук 115 социалдык объект кайтарылып берилди. Бул тууралуу Башкы прокурор Максат Асаналиев Жогорку Кеңештин Сот-укуктук иштер, мыйзамдуулук жана тартип, кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча комитетинин жыйынында билдирди.

Анын маалыматына караганда, бул фактылар боюнча 690 прокурордук акт түзүлүп, натыйжасында 51 кылмыш иши козголуп, сотко 180 доо арыз берилген. Текшерүүлөрдүн жыйынтыгы менен 282 кызматкер тартиптик жоопкерчиликке тартылган. Мамлекеттин пайдасына 23 млрд 673 млн сомдук зыян калыбына келтирилген. Негизги көңүл социалдык маанидеги объекттердин мыйзамсыз менчиктештирилишине багытталган.

Ал эми 2023-жылга чейин прокуратура органдары 11 жыл ичинде 143 социалдык объектти жалпы суммасы 1 млрд 170 млн сомго мамлекеттик баланска кайтарган. Соңку эки жылда бул көрсөткүч 115 объектти түзүп, суммасы 5 млрд сомдон ашты. Азыркы учурда соттордо дагы 93 объект боюнча иштер каралып жаткандыгын айтты

Ошондой эле мамлекеттин менчигине 72 социалдык инфраструктура объектиси жер тилкелери менен бирге кайтарылган.

Анын ичинде:

  • 15 бала бакча,
  • 14 мектеп,
  • 15 оорукана,
  • 7 маданий борбор,
  • 4 спорт комплекси
  • 17 башка объект бар.

Алардын жалпы аянты 36 209 чарчы метрди түзөт.
Башкы прокурор Максат Асаналиевге юстициянын генерал-майору наамы ыйгарылды
Пиарсыз иштейт. ЖК депутаты Башкы прокурор Максат Асаналиевди мактады
Башкы прокурордун орун басары кызматтан кетип, жаңысы дайындалды
Башкы прокурордун орун басары кызматынан бошотулуп, жаңы орун басары дайындалды
ЖК Курманкул Зулушевди башкы прокурорлук кызматтан бошотууга макулдун берди
Прокуратурада уюшкан кылмыштуу топко тиешеси бар бир кызматкер иштен алынды
2023-жылы өлкө бюджетине 12,2 миллиард сом кайтарылды — башкы прокурор
Дастан Бекешев башкы прокурорду жоопкерчиликке тартууну өтүнүүдө
Садыр Жапаров жаңы башкы прокурорду эмгек жамаатына тааныштырды
Курманкул Зулушев башкы прокурор болуп дайындалды
Акыйкатчы Минскте Тергөө абагында олтурган кыргыз жарандары менен жолугушту Акыйкатчы Минскте Тергөө абагында олтурган кыргыз жарандары менен жолугушту
Кыргызстан Иранга гуманитардык жардам жөнөтүүдө Кыргызстан Иранга гуманитардык жардам жөнөтүүдө
Пайдалуу кеңеш: Өзүн-өзү өнүктүрүүгө сунуштар Пайдалуу кеңеш: Өзүн-өзү өнүктүрүүгө сунуштар
Балдардын коопсуздугу: ИИМ терезелерди ачык калтырбоону суранат Балдардын коопсуздугу: ИИМ терезелерди ачык калтырбоону суранат
7-апрель, шейшемби
15:40
«Кыргызсериал» мекемеси сериалдарды тартууга сынак жарыялады «Кыргызсериал» мекемеси сериалдарды тартууга сынак жары...
15:22
Соңку эки жылда 5 млрд сомдук 115 социалдык объект мамлекетке кайтарылды
15:08
Бишкекте бир катар чөнтөк уурулук кылууга шектүү кармалды
14:34
Таш-Көмүр шаарына жаңы мэр дайындалды
13:25
Кагаз дүмүрчөктөр жок болот: коммуналдык төлөмдөр санариптик форматка өтөт