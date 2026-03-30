Кара-Балтанын мурдагы мэри үй камагына бошотулду

Жайыл райондук соту Кара-Балтанын мурдагы мэри Мирлан Жекшеновго жана кылмыш ишиндеги башка айыпталуучуларга карата камакка алуу чараларын өзгөрттү. Бул тууралуу Чүй облустук сотунун басма сөз кызматы бул маалыматты тастыктады.

Ага ылайык, чечим 5-мартта кабыл алынган. Айыпталуучулар камактан бошотулуп, үй камагына чыгарылды.

«Иш райондук сотто каралууда», — деп билдирди басма сөз кызматы.

Эскерте кетсек, айыпталуучулар 2025-жылдын 30-июнунда камакка алынган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматы боюнча, алар каржылык пайда табуу үчүн Кытайда жасалган 17 автобусту жогорулатылган баада сатып алууга катышкан. Аудит көрсөткөндөй, бул бүтүм мамлекеттик бюджетке 17 миллион сомдон ашык зыян алып келген.
ЖКнын мурдагы депутаты Шайлообек Атазов абактан тил кат менен бошотулду
Мадина базарынын ээси Турсунтай Салимов эч жакка кетпөө тил каты менен бошотулду
Маил Алияскаров айыл чарба министринин орун басары кызматынан кетти
Мурдагы депутат Жаныбек Бакчиев эч жакка чыкпоо тилкаты менен бошотулду
Нурдөөлөт Базарбаев эмгек министринин биринчи орун басары кызматынан кетти
Жаңыл Алыбаева эмгек министринин орун басары кызматынан бошотулду
Камчы Көлбаевдин кудасы башка жакка чыкпоо тил каты менен бошотулду
Кемпир-Абад иши. Камалгандары бошотуу талабы менен митинг өттү
Алмазбек Атамбаевге өлкөдөн чыгып кетүүгө уруксат берилди
Орозайым Нарматова үй камагына чыгарылды
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстан калкынын туруктуу саны 7,4 миллиондон ашты Кыргызстан калкынын туруктуу саны 7,4 миллиондон ашты
&laquo;Манас&raquo; эл&nbsp;аралык аэропортуна кирүүчү жаңы жол салынат «Манас» эл аралык аэропортуна кирүүчү жаңы жол салынат
Жакынкы Чыгыш: БУУнун баш катчысы дипломатиялык сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырды Жакынкы Чыгыш: БУУнун баш катчысы дипломатиялык сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырды
Шаирбек Ташиев кайрадан суракка чакырылды Шаирбек Ташиев кайрадан суракка чакырылды
30-март, дүйшөмбү
16:05
Ысык-Көлдө 75 миллион сомдук санаторий жана жер тилкеси мамлекетке кайтарылды Ысык-Көлдө 75 миллион сомдук санаторий жана жер тилкеси...
15:42
Кара-Балтанын мурдагы мэри үй камагына бошотулду
15:35
ӨКМ: Тоолуу аймактарда кар көчкү түшүү коркунучу жогору бойдон калууда
14:12
Республикалык олимпиаданын жеңүүчүлөрү сыйланды
13:10
Табияттын керемет сейрек көрүнүшү: Кыргызстанда 500гө жакын турна байкалды