Кара-Балтанын мурдагы мэри үй камагына бошотулду

Жайыл райондук соту Кара-Балтанын мурдагы мэри Мирлан Жекшеновго жана кылмыш ишиндеги башка айыпталуучуларга карата камакка алуу чараларын өзгөрттү. Бул тууралуу Чүй облустук сотунун басма сөз кызматы бул маалыматты тастыктады.
Ага ылайык, чечим 5-мартта кабыл алынган. Айыпталуучулар камактан бошотулуп, үй камагына чыгарылды.
«Иш райондук сотто каралууда», — деп билдирди басма сөз кызматы.
Эскерте кетсек, айыпталуучулар 2025-жылдын 30-июнунда камакка алынган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматы боюнча, алар каржылык пайда табуу үчүн Кытайда жасалган 17 автобусту жогорулатылган баада сатып алууга катышкан. Аудит көрсөткөндөй, бул бүтүм мамлекеттик бюджетке 17 миллион сомдон ашык зыян алып келген.