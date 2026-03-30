Табияттын керемет сейрек көрүнүшү: Кыргызстанда 500гө жакын турна байкалды

Кыргызстандын негизги канаттуулар жашаган аймактарынын биринде 500гө жакын турналардын тобу катталды. Бул тууралуу орнитолог Гүлбара Оморова билдирди.
Анын айтымында, канаттуулар чоң үйүр-үйүр болуп, асманды толтуруп, бир багытта учуп баратышкан.
Гүлбара Оморова бул көрүнүш ага балалыгын эске салганын, ал кезде турналар массалык түрдө аймакка кайтып келишкенин белгиледи.
Андан тышкары, бул канаттуулар өмүр боюу бир жуп күтүшүп, балапандарына абдан катуу кам көрүшөт.
Күбөлөр турналардын учушу жана алардын кыйкуулаган үндөрү өзгөчө атмосфера түзүп, тынчтык жана жаратылышка суктануу сезимин ойготорун баса белгилешет.
Бул кооздукту байкаган дагы бир күбө «Эмне деген керемет көрүнүш. Август айынын аягы , сентябрдын башы каркыралар коштошуп кете албай айылдын үстүндө айлана беришет , айлана беришет...Каркыралар жазында канчалык кубантып , жашооңо жаңылык алып келишсе , күзүндө кайтаарында ошончолук белгисиз бир куса таштаар эле...», — деп жазган.