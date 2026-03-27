Бүгүн Эл аралык театр күнү: Театр тууралуу кызыктуу фактылар

1. Театрдын тарыхы ата-бабаларыбыз аңчылыкка чыкканга чейин ырым-жырым бийлерин аткарган ошол байыркы доордон башталат.
2. Байыркы Греция театрдын мекени болуп эсептелет.
3. Театрдын беткаптары театрдын символу болуп эсептелет. Эки маска — комедия жана трагедия — жалпысынан театрды чагылдырат.
4. Беткаптар анын байыркылыгын билдирет, анткени байыркы убакта бардык театралдык акциялар аянттарда жана ареналарда болуп, акыркы катарларда каармандардын мүнөзүн көрүп, алар эмне жөнүндө айтып жатканын угушу үчүн актёрлор колдоно башташкан. Ар кандай эмоцияларды чагылдырган жаркыраган маскалар жана ооздордун ордуна үндү күчөтүүчү динамик болгон.
5. Грек театрында үч гана актер болгон жана алардын ар бири бир нече ролдорду ойной алган. Ошондой эле ар бир өндүрүштүн демөөрчүсү болгон, алар туура үч кишиге сметасын түзгөн.
6. Грек театрында бардык ролдорду эркектер, анын ичинде аял каармандар да ойношчу. Кийинчерээк театрга карама-каршы жыныстагы актрисалар пайда болуп, мимикада жана пантомималарда жалаң жөнөкөй кыздарды ойношкон.
7. Театр көшөгөсү биринчи жолу Байыркы Римде пайда болгон. Бирок ал көнүмүш адатынча ачылбай, көтөрүлгөн жок. Байыркы Рим көшөгөсү спектакль алдында полдогу боштук аркылуу түшүрүлгөн.
8. Театралдык желдеткич өз максатына ылайык гана колдонулбастан, көп учурда көрүүчүлөргө да, актёрлорго да жардамчы катары кызмат кылган. Биринчилери үчүн күйөрмандардын бетинде спектаклдерден үзүндүлөр же алдыдагы спектаклдердин программалары белгиленсе, экинчилери спектакль учурунда унутуп калбоо үчүн аларга текст жазышкан.
9. Жакшы пьесалар ар дайым аз болгон жана аларга атаандаш театр компаниялары же басмачылар аңчылык кылышкан. Ошондуктан автор пьесанын толук текстин труппадагы эң чынчыл адамга — суфлерге ишенип тапшырган. Ар бир актердун колунда өзүнүн тексти гана болгон, ал үчүн жаттап алууга жана репетицияга бир нече жума гана бөлүнгөн.
10. Байыркы грек драматургу Фринихтун грек элинин кыйроосу жөнүндөгү пьесасы көрүүчүлөрдү ушунчалык капа кылгандыктан, бүт театр көзүнө жаш алды. Жаза катары драматург сотко жөнөтүлүп, айып пул салынып, анын пьесаларын чыгарууга тыюу салынган.
11. Театрда дайыма кол чабууларга көп көңүл бурулуп келген. Байыркы убакта көрүүчүлөргө качан кол чабууну айтышчу, ал эми Иониянын бир театрында алар согушта бир колунан ажыраган жоокерлерди кол чабууга мүмкүнчүлүк беришкен, бул үчүн алардын алдына таз кулдар отургузулган, алардын башына майыптар бир колу менен кол чаап алат.
12. Жалданмаларды кол чабуулар менен чакыруу практикасы Европада да кеңири таралган. 19-кылымда көптөгөн театрлар өз кызматтарын колдонушкан, бирок клакерлер деп аталгандар «эмгеги» үчүн акы талап кыла башташкан.
13. Афинанын байыркы театрынын гүлдөп турган мезгилинде кулдардан башка бардык жашоочулар трагедиялуу спектаклдерди көрүүгө милдеттүү болгон. Каражат жетишпей калгандарга мамлекет тарабынан компенсация төлөнүп берилди.
14. Эң биринчи фонограмма Байыркы Римде пайда болгон. Ошол кездеги атактуу драматург Ливий Андроник жазганды гана эмес, ролдорун өз алдынча аткарууну да жакшы көрчү. Бир жолу үнү чыкпай калып, артынан «сүйлөшкөн» баланы отургузуп коюшуп, драматург оозун ачып эле калды.
15. Театр имараттары, театралдык атрибуттар, белгилүү театр ишмерлеринин портреттери бир жолу заманбап банкнотторго түшүрүлгөн.
16. 27-мартта бүткүл дүйнөдө Театр күнү белгиленет. Бүткүл дүйнөлүк театр күнү 1961-жылы Венада, ЮНЕСКОнун Эл аралык театр институтунун IX конгрессинде белгиленип, 1962-жылдан бери жыл сайын белгиленип келет.