ИИМ: Жөө өтмөктөргө жакындаганда ылдамдыкты азайтыңыз

Былтыр Кыргызстанда жөө жүргүнчүнү сүзгөн 2853 жол кырсыгы катталган. Бул тууралуу ИИМдин Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти.

Маалыматка ылайык, былтыр жол кырсыктарынын айынан 284 адам каза болуп, 2829 жаран жаракат алган.

Ал эми жөө жүргүнчүлөрдүн күнөөсү менен 342 жол кырсыгы катталып, 46 киши көз жумуп, дагы 311 жаран жаракат алган.

Буга байланыштуу ЖКККББ бардык айдоочуларды жоопкерчиликтүү болуу менен жол эрежелерин так сактоого чакырат.

  • Жөө өтмөктөргө жакындаганда ылдамдыкты сөзсүз төмөндөтүңүз;
  • жөө жүргүнчүлөргө, айрыкча балдарга, ар дайым жол бериңиз;
  • калктуу конуштарда жана мектеп, бала бакча аймактарында өтө этият болуңуз;
  • унаа башкарууда алаксыткан нерселерден (телефон ж.б.) алыс болуңуз.

Жол эрежелерин так сактоо — адам өмүрүн сактоо экенин унутпаңыз! Ар бир жол кырсыгы — кайгы, жоготуу жана орду толгус өкүнүч.
Сылык болуңуздар. Президент Каныбек Туманбаевге катуу эскертүү берди
Июнь окуясы: Ошто курман болгондор эскерилди
Президент Эдил Байсалов менен Алтынбек Максутовго эскертүү берди
Улуу Үркүн окуясын эскерген жүрүш башталды
SMagic паркынын кызматкерине кол салган адамга УКМК эскертүү жасады
Өкмөт башчы милдеттерин талаптагыдай аткарбаган жетекчилерге эскертүү берди
Ичимдиктерде ичкичтерди үркүткөн сүрөттөр пайда болот
Ошто төрт эм&nbsp;төрөгөн эне ымыркайлары менен үйүнө чыгарылды Ошто төрт эм төрөгөн эне ымыркайлары менен үйүнө чыгарылды
24-мартка карата аба ырайы 24-мартка карата аба ырайы
Бүгүн Бишкекте жылуулук өчүрүлүп, 1-апрелден тарта ысык суу токтотулат Бүгүн Бишкекте жылуулук өчүрүлүп, 1-апрелден тарта ысык суу токтотулат
Бул жумада Бишкекте жылуулук өчүрүлүшү мүмкүн Бул жумада Бишкекте жылуулук өчүрүлүшү мүмкүн
Кара-Балтадагы сейил бакка атактуу акын Алыкул Осмоновдун ысымы ыйгарылды
08:55
Кыргызстанда түндө 3 баллга жеткен жер титирөө катталды
08:35
ИИМ: Жөө өтмөктөргө жакындаганда ылдамдыкты азайтыңыз
08:00
Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрынын апрель айындагы репертуары
24-март, шейшемби
17:30
25-мартка карата аба ырайы
16:55
Рустам Балтабаев айыл чарба министринин орун басары болуп дайындалды
16:40
Чүйдө жөө өтмөктөн окуучу кызды унаа сүзүп, каза болду
15:29
Ош шаарындагы мурдагы көрүстөндүн орду жашыл аймакка айландырылат