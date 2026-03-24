Бишкек мэриясы мыйзамсыз күркөлөрдү демонтаждоону улантууда

Бишкекте жерди пайдалануу эрежелерин бузуу менен жайгашкан объектилерди демонтаждоо уланууда. Мэриядагы комиссиянын чечими менен Патрис Лумумба жана Волков көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан объектилер менен түзүлгөн келишимдер жокко чыгарылды.

Муниципалитеттин басма сөз кызматынын маалыматына ылайык, бул иш жерди пайдаланууну көзөмөлдөө департаментинин жеңил чекене соода күркөрүн демонтаждоо боюнча иш-аракеттеринин алкагында жүргүзүлүүдө.

Жалпысынан бул тилкеде 12 объект аныкталган. Учурда алардын 4 күркө демонтаждалып, калган 8 объект боюнча иштер уланууда.

Белгилей кетсек, аталган аймакта Биринчи май райондук администрациясы тарабынан аймакты көрктөндүрүү, санитардык абалын жакшыртуу боюнча иштер жүргүзүлөт.
