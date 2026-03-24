Бишкекте жарандарды Орусияга мыйзамсыз ишке жиберүү каналына бөгөт коюлду

Кыргызстандыктарды Орусияга мыйзамсыз жумушка орноштуруу аракетине бөгөт коюлду. Бул тууралуу бүгүн, 24-мартта Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди.
Маалыматка ылайык, Жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борбору менен Ички иштер министрлигинин кызматкерлери мыйзамсыз ишке бөгөт коюшту. Бул иштер Бишкек шаарындагы Кадырбай-Ата көчөсү-1 дарегинде жүрүп жаткандыгы кабарланган.
Министрлик чет өлкөдө иш сунуштаган агенттиктердин уруксат документтеринин бар экендигин текшерүүгө чакырып, агенттиктин мыйзамдуу иш жүргүзүп жатканын https://migrant.kg сайтынан текшерсе боло тургандыгын кошумчалады.