13:20
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.04
Кыргызча

Бишкекте жарандарды Орусияга мыйзамсыз ишке жиберүү каналына бөгөт коюлду

Кыргызстандыктарды Орусияга мыйзамсыз жумушка орноштуруу аракетине бөгөт коюлду. Бул тууралуу бүгүн, 24-мартта Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди.

Маалыматка ылайык, Жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борбору менен Ички иштер министрлигинин кызматкерлери мыйзамсыз ишке бөгөт коюшту. Бул иштер Бишкек шаарындагы Кадырбай-Ата көчөсү-1 дарегинде жүрүп жаткандыгы кабарланган.

Эмгек министрлиги
Фото Эмгек министрлиги. Орусияга мыйзамсыз ишке жиберүү каналына бөгөт коюлду
Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча агенттиктин кызматкерлерине Укук бузуулар жөнүндө кодекстин 95-беренесине ылайык (Жарандарды ишке орноштуруу боюнча мыйзамсыз ишмердүүлүк) административдик протокол түзүлдү.

Министрлик чет өлкөдө иш сунуштаган агенттиктердин уруксат документтеринин бар экендигин текшерүүгө чакырып, агенттиктин мыйзамдуу иш жүргүзүп жатканын https://migrant.kg сайтынан текшерсе боло тургандыгын кошумчалады.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/367215/
Кароо: 105
Басууга
Теги
Эң көп окулган жаңылыктар
24-март, шейшемби
13:10
12:32
12:18
12:07
11:37
