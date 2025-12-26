12:44
2025-жылдын III чейрегинде Кыргызстандагы 800дөн ашык бала үй-бүлө тапты

2025-жылдын III чейрегинде Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги ата-энесинин камкордугусуз калган балдар менен иштөө боюнча олуттуу натыйжаларга жетишкенин билдирди. Кварталдын жыйынтыгына ылайык, 492 бала камкордукка берилсе, 370 бала улуттук асыроого өткөрүлдү, дагы 2 бала чет өлкөлүк жарандар тарабынан асырап алынды.

Балдарды асырап алган бардык үй-бүлөлөр милдеттүү түрдө каттоодон өтүшөт жана камкордук органдарынын туруктуу көзөмөлүндө болушат. Алардын тийиштүү камкордугун, тарбиясын жана укуктарын коргоону камсыз кылышат.

Эске салсак, балдарды асырап алуу жана камкордукка берүү Кыргыз Республикасынын балдар жөнүндө мыйзамдары, ошондой эле балдарды өлкө жарандарга жана чет өлкөлүк жарандарга өткөрүп берүү тууралуу жоболор менен жөнгө салынат.

Бул чаралар ата-энесинин камкордугусуз калган балдар үчүн коопсуз жана колдоочу чөйрөнү түзүүгө, ошондой эле Кыргызстанда үй-бүлөлүк жайгаштыруу институттарын чыңдоого багытталган.
