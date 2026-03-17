Бишкек мэриясы жылуулук качан өчүрүлөрүн түшүндүрдү

Бишкек шаарында жылуулук сезону жылуу аба ырайы үзгүлтүксүз башталганда аяктайт деп билдирди Бишкек мэриясы.
Маалыматка ылайык, эгерде орточо күндүзгү температура 8 градус Цельсийден ашып, кеминде беш күн катары менен ошол деңгээлде калса, жылуулук өчүрүлөт.
Бишкекте күндүзгү температура 17-мартта 11ден 13 градус Цельсийге чейин жетет деп болжолдонууда. 18-мартта андан ары жылып, 13төн 15 градус Цельсийге чейин жетиши күтүлүүдө.
Жылуулукту өчүрүү боюнча акыркы чечим жакынкы күндөрү аба ырайынын шарттарына жараша кабыл алынат.