Кыргызча

Бишкек мэриясы жылуулук качан өчүрүлөрүн түшүндүрдү

Бишкек шаарында жылуулук сезону жылуу аба ырайы үзгүлтүксүз башталганда аяктайт деп билдирди Бишкек мэриясы.

Маалыматка ылайык, эгерде орточо күндүзгү температура 8 градус Цельсийден ашып, кеминде беш күн катары менен ошол деңгээлде калса, жылуулук өчүрүлөт.

Бишкекте күндүзгү температура 17-мартта 11ден 13 градус Цельсийге чейин жетет деп болжолдонууда. 18-мартта андан ары жылып, 13төн 15 градус Цельсийге чейин жетиши күтүлүүдө.

Жылуулукту өчүрүү боюнча акыркы чечим жакынкы күндөрү аба ырайынын шарттарына жараша кабыл алынат.
Кадыр түн. Бул ыйык түнү эмне кылса болот жана эмне кылууга болбойт?
14-мартка карата аба ырайы
Кыргызстанда жүздөн ашык маданий мекемеге кызматтык унаалар берилет
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
