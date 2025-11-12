08:59
Кыргызча

Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде жылуулук жана ысык суу убактылуу өчүрүлөт

Жылытуу тармагындагы оңдоо иштерине байланыштуу, 12-ноябрда саат 9:00дөн 22:00гө чейин Бишкектин айрым жерлеринде жылуулук жана ысык суу убактылуу өчүрүлөт. Бул тууралуу мэриядан билдирди.

Маалыматка ылайык, төмөнкү аймактарда суу жана жылуулук болбойт:

Асанбай кичи району, No2, 2а, 3, 3в, 4, 8/2, 8/3, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 17/1, 18, 19, 21, 22, 23, 23/2, 25, 27, 29 жана 78/4 имараттары;

7-кичи район — «Жетинчи Асман» турак жай комплекси, Globus дүкөнү.

Саат 8:00дөн 19:00гө чейин:

Шабдан Баатыр көчөсү, № 39, 41, 43, 43/1, 45, 45/1, 47, 47/1 имараттары.

Саат 8:00дөн 16:00гө чейин:

Сүйүмбаев көчөсү, № 143, 159 имараттары;

Михаил Фрунзе көчөсү, № 421 имарат.

«Бишкекжылуулуктармагы» убактылуу ыңгайсыздык учурунда тургундардан түшүнүү менен кабыл алууну суранат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/350536/
