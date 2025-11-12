Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде жылуулук жана ысык суу убактылуу өчүрүлөт

Жылытуу тармагындагы оңдоо иштерине байланыштуу, 12-ноябрда саат 9:00дөн 22:00гө чейин Бишкектин айрым жерлеринде жылуулук жана ысык суу убактылуу өчүрүлөт. Бул тууралуу мэриядан билдирди.
Маалыматка ылайык, төмөнкү аймактарда суу жана жылуулук болбойт:
Асанбай кичи району, No2, 2а, 3, 3в, 4, 8/2, 8/3, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 17/1, 18, 19, 21, 22, 23, 23/2, 25, 27, 29 жана 78/4 имараттары;
7-кичи район — «Жетинчи Асман» турак жай комплекси, Globus дүкөнү.
Саат 8:00дөн 19:00гө чейин:
Шабдан Баатыр көчөсү, № 39, 41, 43, 43/1, 45, 45/1, 47, 47/1 имараттары.
Саат 8:00дөн 16:00гө чейин:
Сүйүмбаев көчөсү, № 143, 159 имараттары;
Михаил Фрунзе көчөсү, № 421 имарат.
«Бишкекжылуулуктармагы» убактылуу ыңгайсыздык учурунда тургундардан түшүнүү менен кабыл алууну суранат.