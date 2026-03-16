Бишкектеги маданият мекемелерине 117 кызматтык унаа тапшырылат

2026-жылдын 17-мартында саат 13:30да Бишкек шаарындагы Турдакун Усубалиев атындагы аянтта Министрликтин карамагындагы маданият мекемелерине, райондук жана шаардык маданият бөлүмдөрүнө 117  нөөмөттүк автоунааны салтанаттуу түрдө өткөрүп берүү иш-чарасы өтөт.

 Иш-чарага Министрлер Кабинетинин төрагасы – Президенттин Администрациясынын жетекчи Касымалиев Адылбек Алешовичтин катышат.

Белгилей кетсек, 117 кызматтык унааны сатып алуу »Мамлекеттик лизинг компаниясы” ачык акционердик коому аркылуу жүргүзүлгөн.
