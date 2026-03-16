Референдум. Казакстандыктар өлкөнүн жаңы Конституциясынын долбоорун колдошту

Казакстандыктар өлкөнүн жаңы Конституциясынын долбоорун колдошту. Бул 15-мартта өткөн референдумдун алдын ала жыйынтыктары, шайлоодон кийинки сурамжылоонун маалыматтарына негизделген.
Евразиялык интеграция институтунун маалыматы боюнча, шайлоочулардын 86,7 пайызы Конституциянын жаңы редакциясын колдошкон. Socis-A комплекстүү социалдык изилдөөлөр институтунун сурамжылоосу 87,4 пайызы колдогонун көрсөттү.
«Аманат» партиясынын Коомдук саясат институтунун маалыматы боюнча, респонденттердин 88,6 пайызы жаңы Конституцияны колдоп добуш беришкен. Бул сурамжылоого ылайык, шайлоочулардын катышуусу 72,1 пайызды түзгөн.
Президент Касым-Жомарт Токаев ошондой эле жалпы улуттук референдум учурунда жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыктары менен таанышты. Андан кийин ал «Казмедиа борбору» студиясында билдирүү жасады.
«Бүгүн биз өлкөбүз үчүн чындап тарыхый окуяга күбө болдук. Казакстандын жарандары референдумга катышып, конституциялык реформаны колдошту. Алар мекенибиздин келечеги үчүн добуш беришти. Экзит-поллдун жыйынтыктары жаңы эле жарыяланды жана биз Казакстан жаңы Конституцияны колдоп тарыхый тандоосун жасады деп ишенимдүү айта алабыз. Ошентип, элибиз өз добушу менен тарыхтын келечектеги багытын жана республиканын тагдырын аныктады. Сиздин эркиңизди билдирүүңүз дүйнөлүк жылнаамада түбөлүккө сакталат, анткени ал мекендештерибизге мүнөздүү болгон патриотизмдин чыныгы символуна айланды. Мындан ары биз жыл сайын 15-мартты негизги майрамдарыбыздын бири — Конституция күнү катары белгилейбиз. Мекендештерибиз өлкөнүн жаңыланышы жана модернизациясы үчүн добуш беришти. Бул биздин жалпы жетишкендигибиз. Баарыңыздарды ушул маанилүү окуя менен чын жүрөктөн куттуктайм!», — деди мамлекет башчысы.