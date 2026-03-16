10:23
USD 87.45
EUR 100.09
RUB 1.10
Кыргызча

Референдум. Казакстандыктар өлкөнүн жаңы Конституциясынын долбоорун колдошту

Казакстандыктар өлкөнүн жаңы Конституциясынын долбоорун колдошту. Бул 15-мартта өткөн референдумдун алдын ала жыйынтыктары, шайлоодон кийинки сурамжылоонун маалыматтарына негизделген.

Акорда
Фото Акорда . Президент Касым-Жомарт Токаев «Казмедиа борбору» студиясында билдирүү жасады

Евразиялык интеграция институтунун маалыматы боюнча, шайлоочулардын 86,7 пайызы Конституциянын жаңы редакциясын колдошкон. Socis-A комплекстүү социалдык изилдөөлөр институтунун сурамжылоосу 87,4 пайызы колдогонун көрсөттү.

«Аманат» партиясынын Коомдук саясат институтунун маалыматы боюнча, респонденттердин 88,6 пайызы жаңы Конституцияны колдоп добуш беришкен. Бул сурамжылоого ылайык, шайлоочулардын катышуусу 72,1 пайызды түзгөн.

Президент Касым-Жомарт Токаев ошондой эле жалпы улуттук референдум учурунда жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыктары менен таанышты. Андан кийин ал «Казмедиа борбору» студиясында билдирүү жасады.

«Бүгүн биз өлкөбүз үчүн чындап тарыхый окуяга күбө болдук. Казакстандын жарандары референдумга катышып, конституциялык реформаны колдошту. Алар мекенибиздин келечеги үчүн добуш беришти. Экзит-поллдун жыйынтыктары жаңы эле жарыяланды жана биз Казакстан жаңы Конституцияны колдоп тарыхый тандоосун жасады деп ишенимдүү айта алабыз. Ошентип, элибиз өз добушу менен тарыхтын келечектеги багытын жана республиканын тагдырын аныктады. Сиздин эркиңизди билдирүүңүз дүйнөлүк жылнаамада түбөлүккө сакталат, анткени ал мекендештерибизге мүнөздүү болгон патриотизмдин чыныгы символуна айланды. Мындан ары биз жыл сайын 15-мартты негизги майрамдарыбыздын бири — Конституция күнү катары белгилейбиз. Мекендештерибиз өлкөнүн жаңыланышы жана модернизациясы үчүн добуш беришти. Бул биздин жалпы жетишкендигибиз. Баарыңыздарды ушул маанилүү окуя менен чын жүрөктөн куттуктайм!», — деди мамлекет башчысы.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/366067/
Кароо: 83
Басууга
Эң көп окулган жаңылыктар
Кадыр түн. Бул ыйык түнү эмне кылса болот жана эмне кылууга болбойт? Кадыр түн. Бул ыйык түнү эмне кылса болот жана эмне кылууга болбойт?
13-мартка карата аба ырайы 13-мартка карата аба ырайы
Журналист Алтынай Арстанбекова 9-майга чейин камакка алынды Журналист Алтынай Арстанбекова 9-майга чейин камакка алынды
Интернет алдамчылыгы. Былтыр кыргыз жарандарынан 826 миллион сом уурдалган Интернет алдамчылыгы. Былтыр кыргыз жарандарынан 826 миллион сом уурдалган
16-март, дүйшөмбү
10:10
Бишкекте 298 трансформатор оңдолуп, 38 даана жаңысы орнотулат Бишкекте 298 трансформатор оңдолуп, 38 даана жаңысы орн...
10:05
Орозо айт намазынын программасын жарыялады
09:43
Бүгүнкү доллардын курсу
09:33
09:00
Орозо −2026: Бүгүн Кадыр түн белгиленет
13-март, жума
17:30
14-мартка карата аба ырайы
15:57
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт