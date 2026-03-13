10:31
USD 87.45
EUR 100.98
RUB 1.10
Кыргызча

Бишкекте коттедждер суу жыйына жакын курулган: мэр аларды бузууну тапшырды

Бишкекте коттедждер Орто-Алыш суу алуучу жайынын жанына курулган. Мэр Айбек Жунушалиев стратегиялык объекттин жанына үйлөрдү куруунун мыйзамдуулугун иликтөөнү буйруган. Ал бул тууралуу негизги инфраструктуралык объектилерди кыдыруу учурунда билдирген.

Муниципалитеттин басма сөз кызматы мэр суу алуучу жайдын жанында жайгашкан имараттардын мыйзамдуулугун текшерүүнү, алардын пайдубалынын пландарын даярдоону жана сууну кайра толтуруучу көлдү түзүү боюнча иштерди күчөтүүнү буйруганын билдирди.

Айбек Жунушалиев бул объект Бишкектин калкынын 40 пайызын ичүүчү суу менен камсыз кылаарын эскерди.

«Жок дегенде тосмонун артында коопсуздук зонасы болушу керек, ал эми бул жерде жол бар. Суу алуучу жайдын айланасындагы коопсуздук зонасы кантип корголот? Бул стратегиялык объект. Ар бир объектинин мыйзамдуулугу, анын ичинде бузуу да текшерилиши керек», — деди.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/365772/
Кароо: 103
Басууга
Теги
Бүгүн Бишкектин айрым конуштарында муздак суу болбойт
Бүгүндөн тарта Бишкекте 8 автобустун кыймылы убактылуу өзгөртүлдү
Бишкектин бир бөлүгүндө таза суу өчүрүлөт
«Айчүрөк» универмагдын жанындагы металл конструкцияларды демонтаждоо башталды
«Чатыр-Көл» кинотеатрынын ордуна кандай маданий борбор курулат? Эскиздер
Бишкек мэриясына 95 жаңы автобус жана 42 атайын техника берилди
Жакшы жаңылык: Бишкек мэриясы «Улитка» кафесин сактап калууга убада берди
Бишкек бюджети: 2026-жылга кирешелер 32,9 млрд сом өлчөмүндө болжолдонууда
Бишкектин башкы планынын долбоору боюнча коомдук угуулар өтөт
Бишкек мэриясы жаңы жыл майрамында коомдук тартипти сактоо маселесин талкуулады
Эң көп окулган жаңылыктар
Көпүрө, жолдор жана туннель: Камбарата-1&nbsp;ГЭСинин курулушу кандай жүрүүдө? Көпүрө, жолдор жана туннель: Камбарата-1 ГЭСинин курулушу кандай жүрүүдө?
Кыргызстанда ак&nbsp;илбирстин саны 550дөн ашты Кыргызстанда ак илбирстин саны 550дөн ашты
Быйыл Кыргызстанда 9&nbsp;миллион бак -дарак отургузуу пландалууда Быйыл Кыргызстанда 9 миллион бак -дарак отургузуу пландалууда
Орозо &minus;2026: Ыйык Рамазандын акыркы 10&nbsp;күндүгү башталды Орозо −2026: Ыйык Рамазандын акыркы 10 күндүгү башталды
13-март, жума
10:19
ӨКМ: Кыргызстанда бир суткада 8 өрт кырсыгы катталды ӨКМ: Кыргызстанда бир суткада 8 өрт кырсыгы катталды
10:07
Ошто көрктөндүрүү жана тазалоо ишембиликтери күчөтүлөт
09:45
Иранга кол салуу. Маркум аятолла Али Хаменеинин жубайы тирүү экени айтылууда
09:40
Бүгүнкү доллардын курсу
09:29
Бишкекте баңгизат сатууга шектүү кармалды
12-март, бейшемби
17:30
13-мартка карата аба ырайы