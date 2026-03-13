Бишкекте коттедждер суу жыйына жакын курулган: мэр аларды бузууну тапшырды

Бишкекте коттедждер Орто-Алыш суу алуучу жайынын жанына курулган. Мэр Айбек Жунушалиев стратегиялык объекттин жанына үйлөрдү куруунун мыйзамдуулугун иликтөөнү буйруган. Ал бул тууралуу негизги инфраструктуралык объектилерди кыдыруу учурунда билдирген.
Муниципалитеттин басма сөз кызматы мэр суу алуучу жайдын жанында жайгашкан имараттардын мыйзамдуулугун текшерүүнү, алардын пайдубалынын пландарын даярдоону жана сууну кайра толтуруучу көлдү түзүү боюнча иштерди күчөтүүнү буйруганын билдирди.
Айбек Жунушалиев бул объект Бишкектин калкынын 40 пайызын ичүүчү суу менен камсыз кылаарын эскерди.
«Жок дегенде тосмонун артында коопсуздук зонасы болушу керек, ал эми бул жерде жол бар. Суу алуучу жайдын айланасындагы коопсуздук зонасы кантип корголот? Бул стратегиялык объект. Ар бир объектинин мыйзамдуулугу, анын ичинде бузуу да текшерилиши керек», — деди.