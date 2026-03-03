09:45
Бүгүн Бишкектин айрым конуштарында муздак суу болбойт

Бүгүн, 3-мартта борбор калаанын Энесай, Дордой-1 жана Дордой-2 конуштарында саат 10:00дөн 16:00гө чейин ичүүчү суу өчүрүлөт. Бул өчүрүү турак жай имараттарына, мектептерге, мектепке чейинки билим берүү мекемелерине, саламаттыкты сактоо мекемелерине жана башка социалдык жана өндүрүштүк объектилерге таасирин тийгизет.

Мэриянын басма сөз кызматынын маалыматы боюнча, өчүрүү Энесай суу алуучу жайындагы авариялык оңдоо иштерине байланыштуу болууда.

Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы
«Бишкексууканал» муниципалдык ишканасы келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурап, ишканалардан жана тургундардан ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну суранат.
