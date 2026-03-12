17:17
USD 87.45
EUR 101.56
RUB 1.11
Кыргызча

Журналист Алтынай Арстанбекова 9-майга чейин камакка алынды

Массалык башаламандыкка чакырык таштаган материалдарды жарыялаган деп шектелген журналист Алтынай Арстанбекова камакка алынды. Бишкектин Биринчи Май райондук соту аны 9-майга чейин камакка алуу чечимин чыгарды. Бул тууралуу Соттун басма сөз кызматы 24.kg агенттигине тастыктады.

Алтынай Арстанбекова 11-мартта кармалган. ИИМдин маалыматына караганда, журналист Facebook тармагында Даниэль Жоошбаев аталышындагы фейк аккаунт аркылуу өлкө бийлигин каралоого жана коомдук-саясий кырдаалды курчутууга багытталган материалдарды жарыялаганы айтылат.

10-мартта анын үйү тинтүүгө алынып, уюлдук телефондор, планшеттер, ноутбуктар, видеокамера, документтер жана тергөөгө тиешелүү башка буюмдар алынган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/365714/
Кароо: 72
Басууга
Теги
Бишкектеги спорт колледждин директору Айбек Ташматов камалды
Караколдо экстремисттик материалдарды тараткан киши камакка алынды
Иранда массалык нааразылык акциялары уланууда: Бир нече студент камакка алынды
Таштанды челектен табылган ымыркайдын энеси тергөө абагына киргизилди
Блогер Эртай Искаков эки айга камалды
Кемпир-Абад иши: Тергөөчүлөр 12 айыпталуучунун мүлкүн камакка алды
Кемпир-Абад иши: Мамбетжунус Абылов Улуттук госпиталдан тергөө абагына которулду
«Ихсан» кооперативинин жетекчиси 8-сентябрга чейин камалды
«Кумтөр» иши. Темир Сариев 30-сентябрга чейин камалды
Президент аппаратынын мурдагы жетекчи орунбасары Алмамбет Салиев кармалды
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстанда ак&nbsp;илбирстин саны 550дөн ашты Кыргызстанда ак илбирстин саны 550дөн ашты
Быйыл Кыргызстанда 9&nbsp;миллион бак -дарак отургузуу пландалууда Быйыл Кыргызстанда 9 миллион бак -дарак отургузуу пландалууда
Орозо &minus;2026: Ыйык Рамазандын акыркы 10&nbsp;күндүгү башталды Орозо −2026: Ыйык Рамазандын акыркы 10 күндүгү башталды
10-мартка карата аба ырайы 10-мартка карата аба ырайы
12-март, бейшемби
16:38
Журналист Алтынай Арстанбекова 9-майга чейин камакка алынды Журналист Алтынай Арстанбекова 9-майга чейин камакка ал...
15:30
Интернет алдамчылыгы. Былтыр кыргыз жарандарынан 826 миллион сом уурдалган
15:10
Бишкекте ооган гашиши: ИИМ баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү тобун кармады
14:35
«Дөөлөт курулуш» курулуш компаниясынын имараттарында аудит жүргүзүлүүдө
14:13
Бишкектеги абанын булганышы. Борбор шаар биринчи орунда турат