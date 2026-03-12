Журналист Алтынай Арстанбекова 9-майга чейин камакка алынды

Массалык башаламандыкка чакырык таштаган материалдарды жарыялаган деп шектелген журналист Алтынай Арстанбекова камакка алынды. Бишкектин Биринчи Май райондук соту аны 9-майга чейин камакка алуу чечимин чыгарды. Бул тууралуу Соттун басма сөз кызматы 24.kg агенттигине тастыктады.
Алтынай Арстанбекова 11-мартта кармалган. ИИМдин маалыматына караганда, журналист Facebook тармагында Даниэль Жоошбаев аталышындагы фейк аккаунт аркылуу өлкө бийлигин каралоого жана коомдук-саясий кырдаалды курчутууга багытталган материалдарды жарыялаганы айтылат.
10-мартта анын үйү тинтүүгө алынып, уюлдук телефондор, планшеттер, ноутбуктар, видеокамера, документтер жана тергөөгө тиешелүү башка буюмдар алынган.