Кыргызча

Украина, АКШ жана Орусиянын ортосундагы үч тараптуу сүйлөшүүлөр кийинкиге калды

Бул аптага белгиленген Украина, АКШ жана Орусиянын ортосундагы үч тараптуу жолугушуу АКШ администрациясынын демилгеси менен расмий түрдө кийинкиге жылдырылды. Бул тууралуу Украинанын президенти Владимир Зеленский билдиргенин орусиялык ЖМКлары жазууда.

Маалымаматка ылайык, Ак үй Иран менен куралдуу кагылышууга байланыштуу тынчтык сүйлөшүүлөрүн кийинкиге жылдырууну сунуштаган.

«Ушул аптага пландаштырылган үч тараптуу жолугушуу Ирандын айланасындагы кырдаалга байланыштуу АКШнын сунушу менен кийинкиге жылдырылды», — деди Зеленский.
