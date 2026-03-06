15:50
USD 87.44
EUR 101.41
RUB 1.12
Кыргызча

«Бала ырысы»: Кыргызстанда 3 жашка чейинки балдарга жөлөкпул бериле баштайт

Президент Садыр Жапаров үч жашка чейинки бардык балдарга бериле турган «Бала ырысы» аттуу жаңы мамлекеттик жөлөк пулду киргизүү тууралуу жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, төлөмдөр 2026-жылдын 1-июлунан тартып бериле баштайт. Бул жөлөк пул үй-бүлөнүн кирешесине карабастан, үч жашка чейинки ар бир балага ай сайын 1200 сом өлчөмүндө төлөнөт.

Мамлекет башчысы бул чечим жарандардын көптөгөн кайрылууларына жооп катары кабыл алынганын жана баланын өнүгүүсүнүн эң маанилүү мезгилинде үй-бүлөлөрдү колдоого багытталганын белгиледи. Садыр Жапаров өз сөзүндө төмөнкүлөргө өзгөчө токтолду:

«Мамлекет башчысы катары мен мамлекеттик жөлөк пулдар системасына байланышкан көптөгөн арыз-даттануулар түшүп жатканын көрүп жатам. Көп учурда жөлөк пул алуу дээрлик өтө албай турган тоскоолдуктарга айланып кетет. Энелердин басымдуу бөлүгүнүн чыныгы муктаждыктары көбүнчө көңүл сыртында калууда. Үй-бүлөлөр мамлекеттен жардам сурап кайрылышат, бирок колдоо алуунун ордуна баш тартууларга жана бүтпөгөн бюрократиялык жол-жоболорго туш болушат.

Айрыкча эмчектеги ымыркайларга тийиштүү болгондо мындай жагдайлар таптакыр жол берилгис. Адамдын эң негизги физикалык жана акыл-эс жөндөмдөрү жашоосунун дал ушул алгачкы жылдарында калыптанат жана өмүр бою сакталып калат.

Ошондуктан бүгүнкү жарлыгым менен министрлер Кабинетине «Бала ырысы» аттуу жаңы жөлөкпулду киргизүү тартибин иштеп чыгууну тапшырдым. Биз билебиз: ар бир бала өзүнүн ырыскысы, бактысы жана берекеси менен төрөлөт.

Албетте, кээ бирөөлөр мында кыянаттык менен пайдалануу болушу мүмкүн деп айтышы ыктымал. Бирок мен чындап муктаж болгон бир дагы бала колдоосуз жана азык-түлүксүз калбашы үчүн, мамлекет муктаж эместерге бир нече ашыкча жөлөк пул төлөгөнү жакшы деп эсептейм.

Мен бир да бала көңүл сыртында калбаган Кыргызстанды куруп жатам. Биз жасап жаткан иштердин баары балдарыбыз жана Кыргызстаныбыздын келечеги үчүн».

Жаңы социалдык колдоо чарасы балдар арасындагы жакырчылыкты азайтууга жана үй-бүлөлөргө кепилденген жардам көрсөтүүгө багытталган. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, учурда Кыргызстанда үч жашка чейинки 445 миңге жакын бала жашайт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/364856/
Кароо: 76
Басууга
Теги
Кыргызстан бир балага 3000 сомдон төлөйт: Бул жөлөк пулдар кимдерге берилет?
Быйыл 91 миң 188 наристеге «Балага сүйүнчү» жөлөк пулу берилди
Кыргызстандын бийик тоолуу аймактардагы балдар үчүн жаңы жөлөк пул киргизилет
Кыргызстанда 200 миңден ашык бала «Үй-бүлөгө көмөк» жөлөкпулун алат
Балыкчыда белгисиз адам жети жаштагы баланы жарадар кылды. Ал ооруканада
Убактылуу эмгекке жарамсыздык жөлөк пулу эки эсеге көбөйдү
«Балага сүйүнчү» жөлөк пулу берилбей жатат
Кыргызстан менен Тажикстан бир жылда чек аранын 80 чакырымын тактады
2020-жылы пенсия жана жөлөк пулга 43,6 миллиард сом жумшалды
Социалдык стационардык мекемеде 2 миң 370 адам жашайт
Эң көп окулган жаңылыктар
4-мартка карата аба ырайы 4-мартка карата аба ырайы
Бишкекте заманбап маданий борбордун курулушуна мезгил кутусу салынды Бишкекте заманбап маданий борбордун курулушуна мезгил кутусу салынды
Албаниядагы рейтингдик турнир: Кыргызстандын балбандары 9&nbsp;медаль утту Албаниядагы рейтингдик турнир: Кыргызстандын балбандары 9 медаль утту
Биз 20&nbsp;жаштабыз! Кечээ, бүгүн жана эртең Биз 20 жаштабыз! Кечээ, бүгүн жана эртең
6-март, жума
15:15
«Бала ырысы»: Кыргызстанда 3 жашка чейинки балдарга жөлөкпул бериле баштайт «Бала ырысы»: Кыргызстанда 3 жашка чейинки балдарга жөл...
15:05
Арал-Казарман унаа жолундагы таштар тазаланууда
14:28
Ош мэри үч эм төрөлгөн үй-бүлөгө жардам көрсөттү
14:16
Айдоочуларга эскертүү! Бишкекти жана Чүйдү коюу туман каптайт
12:39
Пайдалуу кеңеш: Окумуштуулар узак жашоого негизги коркунучту аныкташты.