Кыргызстанда 90 студентке президенттик стипендия ыйгарылган

Кыргызстандагы жогорку окуу жайларынын студенттери үчүн ар кандай мүмкүнчүлүктөр жана колдоо программалары бар. Бул тууралуу Кыргызстандын Илим, жогорку билим берүү жана инновация министрлигинин жетектөөчү адиси Айзат Маматкеримова Биринчи радиодо билдирди.
Анын айтымында, өлкөдө болжол менен 85 университет бар, анын ичинде 30 мамлекеттик университет болуп эсептелет.
Мамлекет мурда Кыргызстан боюнча 6 миң гранттык орун бөлүп берсе, азыр 10 миң орун бөлүп жатат. Бюджеттик орундар мамлекеттик университеттерде гана бар.
«Биздин билим берүү мекемелерибиз академиялык мобилдүүлүк боюнча кызматташат. Мисалы, КУУда окуган студент академиялык мобилдүүлүк программасы боюнча КМТУда бир же эки семестр окуй алат. Бул абдан жакшы иштелип чыккан. Студенттер үчүн стипендиялык программалар бар. Мисалы, эң мыкты студенттер жыл сайын 60 миң сом өлчөмүндөгү президенттик стипендия алышат. Быйыл бул стипендияны 90го жакын студент алды», — деди Айзат Маматкеримова.
Ал кошумчалагандай, «Эл үмүтү» стипендиялык программасы магистратура жана PhD докторантура үчүн жеткиликтүү. Мындан акыркы үч жылда 40ка жакын адам каржылоо алган.
Ал министрлик аймактык олимпиадаларда жеңишке жеткен мектеп окуучуларын колдоого багытталган Министрлер Кабинетинин бир нече чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизип жатканын эске салды.
Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоорунда төмөнкүлөр каралган:
Учурдагы календардык жылда аймактык мектеп олимпиадасында биринчиден үчүнчүгө чейинки орундарды ээлеген абитуриенттер, эгерде алар жалпы республикалык тестирлөөгө катышып, босого баллга барабар же андан жогору балл топтошсо, абитуриенттин тандоосу боюнча, олимпиаданын предметине дал келген адистиктер жана программалар боюнча гранттык орундарга конкурссуз кабыл алынат;
Эгерде абитуриенттердин упайлары бирдей болсо, анда учурдагы календардык жылда аймактык мектеп олимпиадаларында биринчиден үчүнчүгө чейинки орундарды ээлегендерге артыкчылык берилет. Аймактык мектеп олимпиадаларынын тизмеси Агартууминистрлиги тарабынан аныкталат.