Кышкы кабыл алуу. Кыргызстанда ЖОЖдорго кабыл алуунун үчүнчү айлампасы башталды

Кыргызстандын жогорку окуу жайларында кышкы кабыл алуунун үчүнчү айлампасы башталды.
«Abiturient Online» автоматташтырылган маалымат системасынын маалыматы боюнча, арыздарды кабыл алуу 19-январдан 21-январга чейин жүргүзүлөт.
Алгачкы эки турдун жыйынтыгы боюнча 439 арыз катталып, алардын ичинен 399у жогорку окуу жайларына кабыл алуу үчүн сунушталган. 287 арыз ээлери кабыл алынган, алардын ичинен 238и күндүзгү жана 49у сырттан окуу бөлүмүнө тапшырылган.
Эң көп арыз Ош мамлекеттик университетине (98) жана Кыргыз экономика университетине (74), ошондой эле Кыргыз-Орус билим берүү академиясына (48) жана Кыргыз улуттук университетине (49) келип түшкөн.
Кабыл алынган 287 абитуриенттердин ичинен 72си медицина, 66сы билим берүү, 37си маалымат технологиясы, 28и экономика жана каржы, ал эми 25и юриспруденция багыттарын тандашты. Калгандары башка тармактарды тандашты.
Тандоо күзгү жана жазгы Улуттук тестирлөөнүн (2025) жыйынтыктарына негизделет.
Кышкы кабыл алуу процесси жайкы кабыл алуу процессинен кийин бош калган келишимдик негиздеги кызмат орундарына гана абитуриенттерди тандоо жана каттоо үчүн колдонулат.
Жогорку билим алууга мүмкүнчүлүктү кеңейтүү максатында кыргызстандык жана чет элдик студенттерди жылына эки жолу жогорку окуу жайларына кабыл алуу механизми иштелип чыккан.