Өзбекстандан келген 80 миңден ашык көчөт артка кайтарылды

Өзбекстандан келген 80 миң 520 түп көчөт артка кайтарылды. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришти.
Текшерүү учурунда жүктүн ээсинде мөмө-жемиш өсүмдүктөрүнүн сорттору боюнча тийиштүү документтери жок экени аныкталган.
Мындай чектөө 2026-жылдын 1-мартынан тартып күчүнө кирген министрлер кабинетинин № 103 токтомуна байланыштуу. Ага ылайык, Кыргызстанга мөмө-жемиш көчөттөрүнүн айрым түрлөрүн ташып келүүгө убактылуу тыюу салынган.
Эреже бузулганына байланыштуу, аталган жүктүн баары Өзбекстанга кайра кайтарылды.