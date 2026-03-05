14:32
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.13
Кыргызча

Өзбекстандан келген 80 миңден ашык көчөт артка кайтарылды

Өзбекстандан келген 80 миң 520 түп көчөт артка кайтарылды. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришти.

Текшерүү учурунда жүктүн ээсинде мөмө-жемиш өсүмдүктөрүнүн сорттору боюнча тийиштүү документтери жок экени аныкталган.

Мындай чектөө 2026-жылдын 1-мартынан тартып күчүнө кирген министрлер кабинетинин № 103 токтомуна байланыштуу. Ага ылайык, Кыргызстанга мөмө-жемиш көчөттөрүнүн айрым түрлөрүн ташып келүүгө убактылуу тыюу салынган.

Эреже бузулганына байланыштуу, аталган жүктүн баары Өзбекстанга кайра кайтарылды.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/364679/
Кароо: 67
Басууга
Теги
Кыргызстандын көчөт экспорту азайып баратат
Быйыл Бишкекке 50 миң дарак көчөттөрүн отургузуу пландалып жатат
Бишкек-Нарын-Торугарт унаа жолунун боюна миң карабак көчөтү отургузулду
Бишкек мэриясы жазгы көрктөндүрүү үчүн 50 миңден ашуун көчөт сатып алат
Кыргызстанда жергиликтүү көчөттөргө суроо-талап көбөйүүдө
Бишкек мэриясы: Эркиндик бульварында 28 көчөт сындырылган
Садыр Жапаров биринчи айым менен Ала-Арча сейил багында көчөт отургузушту
Кыргызстанга 10 миллион көчөт отургузуу үчүн 180 миллион доллар талап кылынууда
Бишкекжашылчарба көчөттөрдү кышка даярдоо
«Жашыл Мурас» долбоорунун алкагында бир күндө 900дөн ашуун көчөт отургузулду
Эң көп окулган жаңылыктар
Албаниядагы рейтингдик турнир: Кыргызстандын балбандары 9&nbsp;медаль утту Албаниядагы рейтингдик турнир: Кыргызстандын балбандары 9 медаль утту
Бишкекте заманбап маданий борбордун курулушуна мезгил кутусу салынды Бишкекте заманбап маданий борбордун курулушуна мезгил кутусу салынды
4-мартка карата аба ырайы 4-мартка карата аба ырайы
Биз 20&nbsp;жаштабыз! Кечээ, бүгүн жана эртең Биз 20 жаштабыз! Кечээ, бүгүн жана эртең
5-март, бейшемби
14:05
Өзбекстандан келген 80 миңден ашык көчөт артка кайтарылды Өзбекстандан келген 80 миңден ашык көчөт артка кайтарыл...
13:17
ЖК депутаты Дастан Бекешев ЖРТны акысыз өткөрүүнү сунуштады
12:54
Бишкек-Торугарт унаа жолуна кар көчкү түштү. Жол жабылды
12:45
Пайдалуу кеңеш: Алманын организмге тийгизген таасирлери
12:26
ӨКМ башчысы Өзгөндөгү өрттөн балдардын каза болушуна байланыштуу көңүл айтты