Быйыл Бишкекке 50 миң дарак көчөттөрүн отургузуу пландалып жатат

Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев бул тууралуу 2026-жылы «Кабар» маалымат агенттигинин подкастында билдирди.

Анын айтымында, келишимдерге кол коюлган жана борборго жеткирүү февраль айында башталат.

«Жаңы көчөттөр келгенде, биз аларды дароо шаардын чегинде отургузбайбыз. Алгач питомникке отургузабыз. Ал жерден алардын кандайча ыңгайлашаарын, тамыр жайып, өсүп чыгарын көрөбүз. Анткени 2025-жылы 1500 дарак жеткирилген, биз аларды отургуздук, бирок алар куурап калган. Бул тажрыйбанын негизинде биз көчөттөрдү алгач питомникке, андан кийин гана шаарга отургузабыз», — деп түшүндүрдү чиновник.

Агрономдордун айтымында, Бишкекте көчөттөрдүн 20 пайызга чейини жакшы өспөйт. Бул сугаруунун жетишсиздигинен, туура эмес отургузуу практикасынан жана башка факторлордон улам болот.
