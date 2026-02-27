Кыргыз драма театрынын март айындагы репертуары

Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры март айындагы репертуарын жарыялады.
4-март
«Кыз күйөө» М.Байжиев
5-март
«Былтыркы кар кайда?» М.Гапаров, М.Гапарова
6-март
«Абийир кечирбейт» Т.Абдымомунов
7-март
«Кичинекей адамдын чоң трагедиясы» А.Чехов
8-март
«Темир аял» Ш.Башбеков
10-март
«Коркут ата» К.Иманалиев
11-март
«Чыңгызхандын ак булуту» Ч.Айтматов
12-март
«Бакбергендин балпайган бактысы» Ф.Буляков
Башталышы 19:00
Билеттерди театрдын кассасынан, kassir.kg жана ticket.kg тиркемелеринен алууга болот.