10:44
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.14
Кыргызча

Кыргыз драма театрынын март айындагы репертуары

Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры март айындагы репертуарын жарыялады.

4-март

«Кыз күйөө» М.Байжиев

5-март

«Былтыркы кар кайда?» М.Гапаров, М.Гапарова

6-март

«Абийир кечирбейт» Т.Абдымомунов

7-март

«Кичинекей адамдын чоң трагедиясы» А.Чехов

8-март

«Темир аял» Ш.Башбеков

10-март

«Коркут ата» К.Иманалиев

11-март

«Чыңгызхандын ак булуту» Ч.Айтматов

12-март

«Бакбергендин балпайган бактысы» Ф.Буляков

Башталышы 19:00

Билеттерди театрдын кассасынан, kassir.kg жана ticket.kg тиркемелеринен алууга болот.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/363768/
Кароо: 50
Басууга
Эң көп окулган жаңылыктар
23-февраль&nbsp;&mdash; Ата Мекенди коргоо күнү! 23-февраль — Ата Мекенди коргоо күнү!
Орозо &minus;2026: Кайсы нерселер орозону бузат жана кайсы нерселер бузбайт? Орозо −2026: Кайсы нерселер орозону бузат жана кайсы нерселер бузбайт?
УКМКнын төрагасы генерал-лейтенант, ИИМдин башчысы генерал-полковник наамын алды УКМКнын төрагасы генерал-лейтенант, ИИМдин башчысы генерал-полковник наамын алды
Salam Premium Cola Рамазан айында ооз ачууларды уюштура баштады Salam Premium Cola Рамазан айында ооз ачууларды уюштура баштады
27-февраль, жума
10:30
Кыргыз драма театрынын март айындагы репертуары Кыргыз драма театрынын март айындагы репертуары
09:35
Бүгүнкү доллардын курсу
09:30
Качырып ийбе! Ишемби күнү ири планеталык парад жакындан көрүнөт
09:00
Кыргызстанда кайсы адистиктер талап кылынууда? Тизме
08:30
Журналисттерди коргоо комитети: Былтыр согуш талаасында 129 журналист каза болду
26-февраль, бейшемби
17:26
27-февралга карата аба ырайы
16:13
Медер Алиев төраганын биринчи орун басары болуп шайланды
15:24
2025-жылы 136 миңден ашык бөбөк «балага сүйүнчү» төлөмүн алган