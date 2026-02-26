Жогорку Кеңештин төрагасынын алдында жаштар кеңеши түзүлдү. Бул тууралуу бүгүн, 26-февралда парламенттин жыйынында депутат Табылды Муратбеков билдирди.
Анын айтымында, кеңеш жаштардын коомдук, саясий, социалдык-экономикалык жана маданий жашоого активдүү катышуусуна көмөктөшөт. Жаштардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргойт жана жаштар саясатын өнүктүрүү боюнча сунуштарды иштеп чыгат.
Төраганын кеңеши жаштар менен квартал сайын жолугушууларды өткөрөт. Ага жергиликтүү кеңештин мүчөлөрү, ишкерлер, мугалимдер, медицина кызматкерлери, активисттер жана башка тармактардын өкүлдөрү катышат. Кеңештин курамына жаштардын маселелерин жана демилгелерин талкуулай турган парламенттин мүчөлөрү жана өкмөт өкүлдөрү да кирет. Андан кийин көтөрүлгөн маселелер парламенттин талкуусуна коюлат.
Жаш адистер үчүн мектептин ачылышы, ар кандай өнөктүктөр, флешмобдор жана эл аралык алмашуу иш-чаралары күтүлүүдө.
Жаштар кеңеши ыктыярдуу негизде түзүлгөн жана анын мүчөлөрү акысыз иштешет. Табылды Муратбековдун айтымында, эгерде каржылоо керек болсо, алар эл аралык уюмдардан гранттарды тартуу боюнча долбоорлорду иштеп чыгууну пландаштырууда.
Кеңешти түзүү зарылдыгын негиздеп жатып, ал коңшу өлкөлөрдөгү жаштар менен иштөө тажрыйбасын мисал келтирди. Мисалы, Өзбекстанда өлкө боюнча 10 миң адам иштеген Жаштар иштери боюнча агенттик бар жана анын бюджети 36,7 миллион долларды түзөт. Казакстанда Үй-бүлө жана жаштар иштери боюнча комитетте 200 кызматкер жана 12 миллион доллар бюджет бар. Кыргызстанда жаштар саясаты Маданият министрлигинин курамындагы жети адамдан турган жана 435 миң доллар бюджетке ээ болгон департамент тарабынан гана көрсөтүлөт.
Кыргыстанда жаштар катарында 14 жаштан 35 жашка чейинки жарандар эсептелет жана алар калктын санынын 2,5 миллионун түзөт.
«Бул биздин өнүгүү потенциалыбыз. Эгерде биз бул жаштарга туура багыт берип, аларды колдосок, бул биздин келечегибизди кепилдейт. Албетте, бүгүнкү күндө курулуп жаткан имараттар, жолдор жана ири долбоорлор жакшы, бирок жаштарга көңүл буруу артыкчылыктуу болушу керек», — деп жыйынтыктады Табылды Муратбеков.