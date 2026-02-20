Бишкекте Жукеев-Пудовкин көчөсүндө кара түтүн, кескин жыт: тургундар нааразы

Бишкектин тургундары Жукеев-Пудовкин көчөсүндөгү имараттын морунан кара түтүн үзгүлтүксүз чыгып жатканын айтып жатышат.
Алардын айтымында, түтүн кара коюу жана жагымсыз жыт менен коштолот. Алар синтетикалык материалдар же резина күйүп жатат деп шектенишет. Мындан улам, айрыкча ысык аба ырайында, бул аймакта дем алуу кыйындаганын билдиришти.
«Мен бул жерден көп өтөм жана бул түтүнү дайыма көрүп турам, ачуу жыт алыска тарайт», — деп нааразы болот бишкектик тургун.
Жарандар тиешелүү органдардан текшерүү жүргүзүп, бул имаратта жылытуу же күйгүзүү үчүн эмне колдонулуп жатканын аныктоону суранышууда (так дареги окурмандар тарабынан видеого тартылып алынган).
