БШК Элдар Сулаймановду депутаттык мандатынан ажыратуу маселесин карайт

Жогорку Кеңештин депутаты Элдар Сулаймановдун мандаттан баш тартуу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазды. Бул тууралуу мекеменин расмий сайтында жарыяланды.
Маалыматка ылайык, эл өкүлүнүн ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу маселеси бүгүнкү жыйында каралат.
Элдар Сулаймановдун аты ушул жылдын январь айында мурдагы аялынын үй-бүлөлүк зомбулук боюнча айыптоолоруна байланыштуу маалымат каражаттарында жана соцтармакта талкууланган. Асел Азаматова социалдык тармакта мурунку күйөөсүнүн колунан кайталанган зомбулук болгонун айткан. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы тергөө жүрүп жатканын билдирген. Элдар Сулайманов өзү айыптоолор бир тараптуу жана юридикалык жактан кайра карап чыгууну талап кылаарын билдирген.