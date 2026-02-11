16:45
Ала-Бука — Жаңы-Базар — Кировка унаа жолунда кар көчкү түштү

Бүгүн, 11-февралда Ала-Бука — Жаңы-Базар — Кировка унаа жолуна кар көчкү түшүп, учурда тазалоо иштери жүрүүдө. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти.

Маалыматка ылайык, кар көчкү жолдун 93-101-чакырым аралыктарына 5 жерден түшүп, учурда көчкүнүн көлөмү такталууда.

Жерине тазалоо иштерин жүргүзүү үчүн «Жагалмай» ЖЧКсынан 4 жүктөгүч тартылып, жолду ачуу иштери жүргүзүлүп жатат.

Кошумчалай кетсек, аба ырайынын шарттарына байланыштуу Чаткал районунун акиминин тескемесинин негизинде аталган унаа жолго бүгүн, 11-февралда аба ырайы турукташканга чейин унаалардын бардык түрүнө убактылуу чектөө киргизилди.
