12:04
USD 87.45
EUR 104.14
RUB 1.13
Кыргызча

ӨКМ: Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүшү мүмкүн

Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкө аймагындагы кар көчкү коркунучуна байланыштуу чукул билдирүү таратты.

Маалыматка караганда, 11-февралдан 13-февралга чейин күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда жана төмөнкү унаа жолдорунда кар көчкү түшүүсү, ошондой эле кар күрткүсү күтүлөт:

  • Бишкек — Ош: Төө-Ашуу, Ала-Бел ашуулары жана Чычкан капчыгайы;
  • Суусамыр — Талас — Тараз: Өтмөк ашуусу;
  • Мырза-Аке — Кара-Кулжа — Алайкуу: 55—115-чакырымдар аралыгы;
  • Ала-Бука — Каныш-Кыя: Чапчыма ашуусу;
  • Красная-Горка — Акташ: 0—3-чакырымдар аралыгы;
  • Сары-Таш — Дароот-Коргон — Карамык: 97—98-чакырымдар аралыгы;
  • Бишкек — Нарын — Торугарт: Долон ашуусу;
  • Арал — Миң-Куш: 1—14-чакырымдар аралыгы;
  • Балыкчы — Казарман — Жалал-Абад: Көк-Арт ашуусу;
  • Каракол — Эңилчек: Чоң-Ашуу ашуусу.

Жолдор тайгак болуп, тайгак болот. Айдоочулар коопсуздук үчүн унаалардын ортосундагы 500 метр аралыкты так сактоосу зарыл.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/361524/
Кароо: 54
Басууга
Теги
Шашылыш билдирүү! Ашууларда жана унаа жолдордо кар көчкү түшүшү мүмкүн
Бишкек — Ош жолунда кар көчкүлөр атайын атып түшүрүлүүдө
ӨКМ эскертет: Тоолуу аймактарында кар көчкү түшүүсү мүмкүн
Шашылыш билдирүү! Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүшү мүмкүн
Кар көчкү түштү! Бишкек — Ош жолу убактылуу жабылды
Шашылыш билдирүү! Ашууларда кар көчкү түшүүсү күтүлүүдө
Шашылыш билдирүү! Ашууларда кар көчкү түшүүсү күтүлөт
ӨКМ: Ашууларга кар көчкү түшүүсү күтүлөт
Каракол — Эңилчек унаа жолуна кар көчкү түшүп, жол убактылуу жабылды
ӨКМ: Тоолуу аймактарында кар көчкү түшүүсү күтүлөт
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстанда Орозо айт 20-мартта белгиленет Кыргызстанда Орозо айт 20-мартта белгиленет
Олимпиада &minus;2026: Кыргызстандык спортчулар кайсы күндөрү жарышка чыгат? Ырааттама Олимпиада −2026: Кыргызстандык спортчулар кайсы күндөрү жарышка чыгат? Ырааттама
Ноокен районунда Улуу Ата Мекендик согуштун акыркы ардагери дүйнө салды Ноокен районунда Улуу Ата Мекендик согуштун акыркы ардагери дүйнө салды
БШК &#8470;&nbsp;13&nbsp;шайлоо округундагы кайра шайлоо боюнча шайлоочулардын тизмесин жарыялады БШК № 13 шайлоо округундагы кайра шайлоо боюнча шайлоочулардын тизмесин жарыялады
11-февраль, шаршемби
11:44
ӨКМ: Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүшү мүмкүн ӨКМ: Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүшү...
11:36
Бишкекте катуу шамал: Ала-Тоо аянтында желек убактылуу жарым-жартылай түшүрүлдү
11:23
ЖК депутаты Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди элдешүүгө чакырды
11:03
Президент эки министрге катуу сөгүш берди
10:36
Бишкек тарых музейинде Инклюзия борборун түзүү пландаштырылууда