ӨКМ: Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүшү мүмкүн

Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкө аймагындагы кар көчкү коркунучуна байланыштуу чукул билдирүү таратты.
Маалыматка караганда, 11-февралдан 13-февралга чейин күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда жана төмөнкү унаа жолдорунда кар көчкү түшүүсү, ошондой эле кар күрткүсү күтүлөт:
- Бишкек — Ош: Төө-Ашуу, Ала-Бел ашуулары жана Чычкан капчыгайы;
- Суусамыр — Талас — Тараз: Өтмөк ашуусу;
- Мырза-Аке — Кара-Кулжа — Алайкуу: 55—115-чакырымдар аралыгы;
- Ала-Бука — Каныш-Кыя: Чапчыма ашуусу;
- Красная-Горка — Акташ: 0—3-чакырымдар аралыгы;
- Сары-Таш — Дароот-Коргон — Карамык: 97—98-чакырымдар аралыгы;
- Бишкек — Нарын — Торугарт: Долон ашуусу;
- Арал — Миң-Куш: 1—14-чакырымдар аралыгы;
- Балыкчы — Казарман — Жалал-Абад: Көк-Арт ашуусу;
- Каракол — Эңилчек: Чоң-Ашуу ашуусу.
Жолдор тайгак болуп, тайгак болот. Айдоочулар коопсуздук үчүн унаалардын ортосундагы 500 метр аралыкты так сактоосу зарыл.