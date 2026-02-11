ЖК депутаты Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди элдешүүгө чакырды

Жогорку Кеңештин депутаты Умбеталы Кыдыралиев президент Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди өлкөнүн жыргалчылыгы үчүн пикир келишпестиктерин чечүүгө чакырды. Ал бул тууралуу бүгүн, 11-февралда парламенттин жыйынында билдирди.
Анын айтымында, акыркы күндөрү республикада чоң окуялар болуп жатат жана кырдаал тең салмактуу чечимдерди кабыл алууну талап кылат.
«2006-жылы Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев жетектеген «Ата Журт» партиясы негизделген. Мен аларды башынан эле колдогондордун бири болчумун. Мен алардын бирине да калп айткан эмесмин. Түнү менен ойлонуп чыктым, кечээ түнү президентибиз жанагы чечимден кийин жакшы уктабады да, Ташиев да ооруп жатат. Жапаров элдик президент, Ташиев Кыргыз эл баатыры, экөө биригип, чек араны чечти, экономиканы өстүрдү... Мен алардан улуумун, ошондуктан аларды пикир келишпестиктерди чечүүгө үндөөнү өз мойнума алам.», — деди ал.
«Эми жумушта түшүнбөстүктөр болот. Эки досумду чакырат элем, баары жакшы болот, досторумду реформаларды аягына чыгарууга чакырам. Экөө тең патриоттор жана эл үчүн баарына даяр. Жогорку Кеңеш аларды биримдик менен колдошу керек», — деп кошумчалады депутат.
Эскерте кетсек, президент бир күн мурун Камчыбек Ташиевди Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы кызматынан бошоткон.