14:42
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Кыргызча

Ошто жети акча алмашуу жайынын лицензиясы эреже бузгандыгы үчүн токтотулду

Улуттук банк мыйзамдардын жана ченемдик-укуктук актылардын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Оштогу жети акча алмаштыруучу жайдын лицензиясын токтотту.

Лицензиясы токтотулган акча алмаштыруучу бюролор төмөнкүлөр:

  • Кара-Суу району, Жаңы-Турмуш айылы (болжол менен «Достук-Автожол» көзөмөл өткөрүү пункту) дарегинде жайгашкан «Форекс Голд» ЖЧКсы;
  • Ош шаары, Алымбек Датка көчөсү, 940/1 дарегиндеги «Азиза ЛТД» ЖЧКсы;
  • Ош шаары, Алымбек Датка көчөсү, 940а дарегинде жайгашкан «Осман» ЖЧКсы;
  • Ош шаары, Курманжан Датка көчөсү, 643 дарегиндеги «Ойша Финанс» ЖЧКсы;
  • Ош шаары, Алымбек Датка көчөсү, 940/1 дарегинде жайгашкан «Али Умар» алмашуу бюросу ЖЧКсы;
  • Кара-Суу району, Андижан айылы, Курманжан Датка көчөсү (н/ж) дарегиндеги «М Юсуф» алмашуу бюросу ЖЧКсы;
  • Кара-Суу району, Жаңы-Турмуш айылында жайгашкан «Аманат Береке» алмашуу бюросу ЖЧКсы.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/360899/
Кароо: 121
Басууга
Теги
Ошто кинотеатр, интернет клуб жана ресторандардын иштөөсүнө уруксат берилди
Эң көп окулган жаңылыктар
Камчыбек Ташиев Нарындагы ооруканаларга 20&nbsp;кызматтык унаа тапшырды Камчыбек Ташиев Нарындагы ооруканаларга 20 кызматтык унаа тапшырды
Кыргызстанда февралда эркектердин ден соолугуна арналган айлык башталат Кыргызстанда февралда эркектердин ден соолугуна арналган айлык башталат
Кыргызстан калкынын саны 7,4 миллионго жакындады Кыргызстан калкынын саны 7,4 миллионго жакындады
&#8470;&nbsp;13&nbsp;округда кайрадан шайлоо. БШК 25&nbsp;талапкерди каттады № 13 округда кайрадан шайлоо. БШК 25 талапкерди каттады
6-февраль, жума
14:31
Шашылыш билдирүү! Бишкек жана Чүйдө катуу шамал күтүлөт Шашылыш билдирүү! Бишкек жана Чүйдө катуу шамал күтүлөт...
13:26
Ошто жети акча алмашуу жайынын лицензиясы эреже бузгандыгы үчүн токтотулду
13:13
Кара-Суудагы балдардын ден соолукту чыңдоо борборунун жери мамлекетке кайтарылды
12:35
Караколдо экстремисттик материалдарды тараткан киши камакка алынды
12:13
Бишкек кайрадан думугуп жатат: Абанын булгануу деңгээли үч эсе жогорулады