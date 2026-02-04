15:43
USD 87.45
EUR 103.33
RUB 1.14
Кыргызча

Бишкек — Ош жолунда кар көчкүлөр атайын атып түшүрүлүүдө

4-февралдан 8-февралга чейин Бишкек — Ош унаа жолунун Өтмөк тилкеси, Ала-Бел ашуусу жана Чычкан капчыгайында кар көчкүлөрүн аткылап түшүрүү иштерин жүргүзүү үчүн атайы ыкчам топ жөнөтүлдү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти.

Маалыматка ылайык, мындай аракет жарандардын өлүмүнө жол бербөө, материалдык чыгымдарды болтурбоо жана жол каттамын үзгүлтүккө учуратпоо максатында ишке ашырылууда.

Өзгөчө кырдаалдар министрлиги айдоочуларды, жүргүнчүлөрдү алыска сапарга чыгууда белгиленген жол белгилерине жана убактылуу коюлган тосмолорго көңүл буруп, жол эрежелерин так сактоого чакырат!

Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык сакталышы керек.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/360581/
Кароо: 82
Басууга
Теги
ӨКМ эскертет: Тоолуу аймактарында кар көчкү түшүүсү мүмкүн
Шашылыш билдирүү! Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүшү мүмкүн
Кар көчкү түштү! Бишкек — Ош жолу убактылуу жабылды
Шашылыш билдирүү! Ашууларда кар көчкү түшүүсү күтүлүүдө
Шашылыш билдирүү! Ашууларда кар көчкү түшүүсү күтүлөт
ӨКМ: Ашууларга кар көчкү түшүүсү күтүлөт
Каракол — Эңилчек унаа жолуна кар көчкү түшүп, жол убактылуу жабылды
ӨКМ: Тоолуу аймактарында кар көчкү түшүүсү күтүлөт
Шашылыш билдирүү! Кар көчкү түшүүсү мүмкүн
«Каракол-Эңилчек» жолунда кар көчкү түшүүсү күтүлөт
Эң көп окулган жаңылыктар
Камчыбек Ташиев Нарындагы ооруканаларга 20&nbsp;кызматтык унаа тапшырды Камчыбек Ташиев Нарындагы ооруканаларга 20 кызматтык унаа тапшырды
Кыргызстанда февралда эркектердин ден соолугуна арналган айлык башталат Кыргызстанда февралда эркектердин ден соолугуна арналган айлык башталат
&#8470;&nbsp;13&nbsp;округда кайрадан шайлоо. БШК 25&nbsp;талапкерди каттады № 13 округда кайрадан шайлоо. БШК 25 талапкерди каттады
Алтын Казык: Кыргызстанда башталгыч класстын мугалимдерине ноутбуктар тапшырылды Алтын Казык: Кыргызстанда башталгыч класстын мугалимдерине ноутбуктар тапшырылды
4-февраль, шаршемби
15:15
Камчыбек Ташиев Сузак районунун тургунуна үйүн бүтүрүүгө жардам берди Камчыбек Ташиев Сузак районунун тургунуна үйүн бүтүрүүг...
15:08
Бишкек — Ош жолунда кар көчкүлөр атайын атып түшүрүлүүдө
14:27
Кышкы Олимпиада −2026: Борбордук Азия өлкөлөрүнөн кырк спортчу катышат
13:35
«B5+1» бизнес форуму: Экономика министри Кыргызстандын үч негизги маанисин айтты
13:05
Атактуу «Ай Йола» тобу VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын элчиси болду