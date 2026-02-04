12:35
USD 87.45
EUR 103.33
RUB 1.14
Кыргызча

Кыргызстанда салык декларациясын тапшыруу өнөктүгү башталды

Кыргызстанда 2025-жылдын жыйынтыгы боюнча бирдиктүү салык декларациясын кабыл алуу өнөктүгү башталды. Бул тууралуу Мамлекеттик салык кызматынан билдиришти.

Кезектеги декларациялык кампания эки этапта өткөрүлөт: 1-апрелге чейин декларацияны юридикалык жактар, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, ал эми 1-майга чейин жеке жактар жана жеке ишкерлер тапшырышат.

1-апрелге чейин салык декларациясын тапшырууга төмөнкүлөр милдеттүү:

  • ата мекендик уюмдар (бюджеттен каржылануучу жана отчеттук салык мезгили үчүн мүлк салыгы боюнча салыктык милдеттенмелери болбогон уюмдардан тышкары);
  • туруктуу мекеме түзүү менен Кыргызстанда иштеген чет өлкөлүк уюмдар;
  • мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер;
  • Судьяларды тандоо кеңешинин, Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын, ошондой эле Улуттук банктын башкармалыгынын мүчөлөрү.

1-майга чейин төмөнкүлөр декларация тапшырууга тийиш:

  • жеке ишкерлер (0%, 0,1%, 0,5% жана 1% бирдиктүү салык ставкалары боюнча патенттин негизинде өзгөчө режимдеги соода зонасында иш жүргүзгөндөрдү, ошондой эле юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермер) чарбаларын кошпогондо);
  • эл аралык уюмдарда, ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан чет мамлекеттердин дипломатиялык жана консулдук мекемелеринде иштеген Кыргыз Республикасынын жарандары;
  • отчеттук мезгил үчүн киреше салыгы кармалбаган салык салынуучу киреше алган жеке жактар.

Салык декларациясы Cabinet.salyk.kg сайтындагы салык төлөөчүнүн кабинети аркылуу электрондук түрдө берилет.

Белгилей кетсек, декларацияда кирешелер жана чыгашалар жөнүндө маалыматтар, экономикалык ишмердүүлүк, мүлк объектилери, жер тилкелери, ошондой эле отчеттук мезгил үчүн төлөнгөн салыктык милдеттенмелердин суммасы көрсөтүлүүгө тийиш.

 Толук маалыматты жергиликтүү салык органдарынан, ошондой эле 116 номери аркылуу же www.sti.gov.kg сайтынан алууга болот.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/360522/
Кароо: 105
Басууга
Теги
Кыргызстанда дээрлик 3500 кызмат адамы мыйзам бузуп, салык декларация тапшырган
Президент Садыр Жапаровго «Салык Күзөт» жаңы тутуму тааныштырылды
Салык кызматы: Транзакция салыгы эки эсе төмөндөп, жаңы ставка 0,1 пайызды түздү
УКМК: Салык кызматынын мурдагы жетекчиси 4,3 миллиард сом мамлекетке кайтарды
Кийим тигүү жана текстиль өнөр жайы үчүн жаңы жеңилдиктер берилет
Бишкекте жасалма арак чыгарган жер астындагы цех аныкталды
Алмамбет Шыкмаматов: «Салыктык түшүүлөр 389 млрд сом — бул тарыхый максимум»
Салык кызматы акциздик салыктар аркылуу бюджетти 19,5 миллиард сомго көбөйттү
Быйыл Кыргызстанда 275 миллиард сомдон ашык салык топтолду
Алтын зер буюмдарын Кыргызстанга мыйзамсыз алып кирүүгө бөгөт коюлду
Эң көп окулган жаңылыктар
Камчыбек Ташиев Нарындагы ооруканаларга 20&nbsp;кызматтык унаа тапшырды Камчыбек Ташиев Нарындагы ооруканаларга 20 кызматтык унаа тапшырды
Кыргызстанда февралда эркектердин ден соолугуна арналган айлык башталат Кыргызстанда февралда эркектердин ден соолугуна арналган айлык башталат
Алтын Казык: Кыргызстанда башталгыч класстын мугалимдерине ноутбуктар тапшырылды Алтын Казык: Кыргызстанда башталгыч класстын мугалимдерине ноутбуктар тапшырылды
Ысык-Көл аймагында туристтер үчүн уникалдуу 180 тонналык нефрит ташы ачылды Ысык-Көл аймагында туристтер үчүн уникалдуу 180 тонналык нефрит ташы ачылды
4-февраль, шаршемби
12:20
Кыргыз эл жазуучусу Султан Раевдин «Топон» китеби Венгрияда жарык көрдү Кыргыз эл жазуучусу Султан Раевдин «Топон» китеби Венгр...
12:05
Кыргызстандагы биринчи шамал электр станциясы мегаватт энергия бере баштады
11:33
«Арабиан Кыргыз Аль Хнейз» ЖЧК курулуш компаниясынын директору кармалды
11:15
Кыргызстанда салык декларациясын тапшыруу өнөктүгү башталды
11:03
«Бизнес 5+1» иш-чарасы: Бишкекте «Борбор Азия — АКШ» бизнес форуму башталды