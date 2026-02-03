11:32
USD 87.45
EUR 103.64
RUB 1.14
Кыргызча

Бишкек бюджети: 2026-жылга кирешелер 32,9 млрд сом өлчөмүндө болжолдонууда

«Бишкектин 2026-жылга жана 2027-2028-жылдарга пландаштыруу мезгилине бюджетин бекитүү жөнүндө» токтомдун долбоору коомдук талкууга коюлду.

Мэриянын маалыматы боюнча, быйылкы жылга жергиликтүү бюджеттин кирешеси 32 миллиард 873 миллион 616,8 миң сомду түзөт, анын ичинде республикалык бюджеттен максаттуу трансферттер бар.

  • Салыктык кирешелер 23 миллиард 917 миллион 327,9 миң сом;
  • салыктык эмес кирешелер 3 миллиард 47 миллион 121,6 миң сом;
  • активдер жана милдеттенмелер 6 миллион 750 миң сом;
  • борбор калаанын билим берүү мекемелеринин эмгек акысын төлөө чыгымдарын жабууга багытталган республикалык бюджеттен расмий трансферттер 5 миллиард 902 миллион 417,3 миң сомду түзөт.

2026-жылга карата шаардык бюджеттин долбоорунда жалпы чыгымдар 32 миллиард 873 миллион 616,8 миң сомду түзөт, анын ичинде атайын каражаттар үчүн 978,2 миллион сом каралган.

Бишкек шаарынын 2027-жылга карата бюджетинин пландаштырылган чыгымдарынын параметрлери 36 миллиард 288,5 миллион сомду, ал эми 2028-жылга 40,4 миллиард сомду түзөт.

 Мэрия белгилегендей, токтомдун долбоорун кабыл алуу жергиликтүү бюджеттин каражаттарын жергиликтүү маселелерди чечүү үчүн рационалдуу жана натыйжалуу пайдаланууга мүмкүндүк берет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/360330/
Кароо: 111
Басууга
Теги
Бишкектин башкы планынын долбоору боюнча коомдук угуулар өтөт
Бишкек мэриясы жаңы жыл майрамында коомдук тартипти сактоо маселесин талкуулады
Бишкекте мыйзамсыз жарнамаларга каршы дагы бир рейд жүргүзүлдү
Бишкекте үй-жайсыз адамдар үчүн кышкы баш калкалоочу жайлар ачылды
«Мурас» турак жай комплексинде № 40 мектептин пилоттук филиалы ачылды
Муниципалдык кызматкерлер калаа көрктөндүрүүсүн бузгандарга айып пул салат
Бишкек мэриясы темир жолду шаардын сыртына жылдыруу идеясынан баш тартты
Бишкектин башкы планынын жаңы долбоору ноябрда жарыяланат
Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында муздак суу өчүрүлөт
Бишкек шаардык кеңештеги сындан кийин калаа башчысы Мирлан Таалайбековду коргоду
Эң көп окулган жаңылыктар
Президент УКМКнын заманбап аскердик-медициналык комплексин ачты Президент УКМКнын заманбап аскердик-медициналык комплексин ачты
Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы соода жүгүртүү 2&nbsp;млрд доллардан ашты Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы соода жүгүртүү 2 млрд доллардан ашты
Бишкекте унаа уурдоого шектүү кармалды Бишкекте унаа уурдоого шектүү кармалды
Былтыр Кыргызстанда 11&nbsp;миңден ашык жол белги чыгарылды Былтыр Кыргызстанда 11 миңден ашык жол белги чыгарылды
3-февраль, шейшемби
11:28
Курулуш министрлиги: «Учурда Кыргызстанда 668 объект курулуп жатат» Курулуш министрлиги: «Учурда Кыргызстанда 668 объект ку...
11:18
ЕАЭБден жеңилдиктер: Кыргызстан эт, кант, мөмө жемиштерге бажы салыгын төлөбөйт
11:05
Кыргызстанда чакан жана орто ишкердикти колдоо консорциуму түзүлдү
10:39
«Ак илбирсти коргоо — 2026»: Жети-Өгүздөгү фестиваль кандай өттү?
10:15
ФИФА президенти: «Орусиялык командалар дүйнөлүк чемпионаттарга катышсын»