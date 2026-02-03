Бишкек бюджети: 2026-жылга кирешелер 32,9 млрд сом өлчөмүндө болжолдонууда

«Бишкектин 2026-жылга жана 2027-2028-жылдарга пландаштыруу мезгилине бюджетин бекитүү жөнүндө» токтомдун долбоору коомдук талкууга коюлду.
Мэриянын маалыматы боюнча, быйылкы жылга жергиликтүү бюджеттин кирешеси 32 миллиард 873 миллион 616,8 миң сомду түзөт, анын ичинде республикалык бюджеттен максаттуу трансферттер бар.
- Салыктык кирешелер 23 миллиард 917 миллион 327,9 миң сом;
- салыктык эмес кирешелер 3 миллиард 47 миллион 121,6 миң сом;
- активдер жана милдеттенмелер 6 миллион 750 миң сом;
- борбор калаанын билим берүү мекемелеринин эмгек акысын төлөө чыгымдарын жабууга багытталган республикалык бюджеттен расмий трансферттер 5 миллиард 902 миллион 417,3 миң сомду түзөт.
2026-жылга карата шаардык бюджеттин долбоорунда жалпы чыгымдар 32 миллиард 873 миллион 616,8 миң сомду түзөт, анын ичинде атайын каражаттар үчүн 978,2 миллион сом каралган.
Бишкек шаарынын 2027-жылга карата бюджетинин пландаштырылган чыгымдарынын параметрлери 36 миллиард 288,5 миллион сомду, ал эми 2028-жылга 40,4 миллиард сомду түзөт.
Мэрия белгилегендей, токтомдун долбоорун кабыл алуу жергиликтүү бюджеттин каражаттарын жергиликтүү маселелерди чечүү үчүн рационалдуу жана натыйжалуу пайдаланууга мүмкүндүк берет.